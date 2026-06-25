Учителям и соцработникам повысят зарплаты: правительство выделило 6,6 млрд грн

Правительство распределило 6,6 млрд грн между регионами для выплаты повышенных зарплат педагогам и социальным работникам. Средства направлены в бюджеты 24 областей. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали распределения средств

Она пояснила, что каждая область получила сумму, рассчитанную индивидуально — в зависимости от потребностей повышения зарплат и возможностей местных бюджетов самостоятельно покрывать эти расходы.

«Чем меньше собственных доходов имеет регион, тем большую часть расходов компенсирует государство. Для бюджетов территориальных общин и областей, где продолжаются или возможны боевые действия, государство покрывает 80% необходимых расходов по повышению заработных плат. Для местных бюджетов, демонстрирующих недостаточную состоятельность, этот показатель составляет от 50 до 80%», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Читайте: Свириденко анонсировала очередное повышение зарплат учителям. Когда и на сколько вырастут выплаты

Что известно о повышении

С 1 января государство повысило зарплаты педагогов на 30% и обеспечило для этого необходимый ресурс.

В то же время, оплата труда работников детсадов и учреждений внешкольного образования финансируется из местных бюджетов, поэтому возможности общин существенно отличаются.

Читайте: С 1 января 2026 года зарплаты учителей выросли на 30%

Часть регионов не смогла полностью обеспечить повышение зарплат. Правительство уже определило такие общины и работает с каждым регионом в отдельности. Министерство образования вместе с Министерством финансов должно предложить решение.