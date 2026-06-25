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25 июня 2026, 9:37 Читати українською

Учителям и соцработникам повысят зарплаты: правительство выделило 6,6 млрд грн

Правительство распределило 6,6 млрд грн между регионами для выплаты повышенных зарплат педагогам и социальным работникам. Средства направлены в бюджеты 24 областей. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство распределило 6,6 млрд грн между регионами для выплаты повышенных зарплат педагогам и социальным работникам.

► Читайтестраницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Детали распределения средств

Она пояснила, что каждая область получила сумму, рассчитанную индивидуально — в зависимости от потребностей повышения зарплат и возможностей местных бюджетов самостоятельно покрывать эти расходы.

«Чем меньше собственных доходов имеет регион, тем большую часть расходов компенсирует государство. Для бюджетов территориальных общин и областей, где продолжаются или возможны боевые действия, государство покрывает 80% необходимых расходов по повышению заработных плат. Для местных бюджетов, демонстрирующих недостаточную состоятельность, этот показатель составляет от 50 до 80%», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Читайте: Свириденко анонсировала очередное повышение зарплат учителям. Когда и на сколько вырастут выплаты

Что известно о повышении

С 1 января государство повысило зарплаты педагогов на 30% и обеспечило для этого необходимый ресурс.

В то же время, оплата труда работников детсадов и учреждений внешкольного образования финансируется из местных бюджетов, поэтому возможности общин существенно отличаются.

Читайте: С 1 января 2026 года зарплаты учителей выросли на 30%

Часть регионов не смогла полностью обеспечить повышение зарплат. Правительство уже определило такие общины и работает с каждым регионом в отдельности. Министерство образования вместе с Министерством финансов должно предложить решение.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
BigBend
BigBend
25 июня 2026, 9:45
#
Як швидко знаходяться гроші на підвищення зарплат чи пенсій, якщо це не для військовослужбовців.
+
+38
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
25 июня 2026, 11:23
#
Якийсь недолугий в тебе коментар, зважаючи на те, що більшість пільг як то єселі, відсутність відсотків за користування кредитом і тд, включно з надбавками в 100+к та іншими плюшками для військових, якби недоступні всім підряд, але ти судячи з усього мрієш про неосвідчену засрану країну, де кожен тцкун це мільярдер, можеш радіти, ми до цього йдемо семимильними кроками, буде купа бидла без освіти, зато при бабках, потужна в тебе мрія.
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