«Работа за лайки»: Новая почта предупредила о новой мошеннической схеме

Новая почта обратилась к украинцам с предупреждением об активизации мошенников, распространяющих в сети фейковые объявления о трудоустройстве от имени компании. Злоумышленники используют логотипы и фирменный стиль Новой почты, чтобы заманить пользователей на фишинговые сайты.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В компании отмечают, что эти «вакансии» не имеют никакого отношения к реальному бизнесу, а их главная цель — выманить персональные данные или деньги.

Как распознать, что перед вами мошенники

Обещают «работу за лайки» или «выплаты каждый день на карту». Новая почта заявляет, что трудоустраивает официально и выплачивает заработную плату в соответствии с законодательством.

Перенаправляют в посторонние Telegram-боты. В компании не собирают данные из-за ботов. Актуальные вакансии публикуются только на официальном сайте, порталах work.ua и robota.ua.

Предлагают «свободный график без обязательств». В компании отметили, что условия работы и график обсуждаются и фиксируются во время собеседования.

Требуют что-либо оплатить. Трудоустройство в Новой почте бесплатное. Компания не берет деньги за обучение, оформление или материалы.

Запрашивают пароли, SMS-коды или банковские данные. Рекрутеры компании никогда не просят CVV-код, пароли или доступ к банкингу.

Читайте также: «Вам поступила выплата»: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме в Viber

Что делать, если вы наткнулись на фейк

Представители компании призывают ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам в таких объявлениях. Если вы заметили подобную схему, сообщите об этом на горячую линию Новой почты по телефону 0 800 500 609. Это поможет заблокировать ресурсы злоумышленников.