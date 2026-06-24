Кабмин должен через месяц доработать пенсионную реформу: что изменится для украинцев

Кабинет министров должен в течение месяца вернуть на рассмотрение профильного парламентского комитета доработанный проект пенсионной реформы. Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев .

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Что предлагает Кабмин

«Пенсионная реформа, которую нам сейчас представил Кабинет министров, — это минимальная пенсия в размере 6 тыс. грн, отмена клановых пенсий и изменение формулы начисления пенсий. Мы задали много вопросов и отправили проект на доработку. Через месяц они должны вернуться с готовой пенсионной реформой», — сказал Гетманцев.

Он выразил убеждение, что реформа обязательно состоится, но ее внедрение будет растянуто во времени из-за отсутствия финансовых ресурсов для одномоментного запуска.

Будут ли повышать пенсионный возраст

Отвечая на вопрос о существенном ухудшении демографической ситуации в Украине во время войны, народный депутат подчеркнул, что не будет брать на себя миссию первым инициировать разговор о необходимости повышения пенсионного возраста, а также не будет поднимать вопрос об изменении ставки единого социального взноса (ЕСВ).

Гетманцев подчеркнул, что повышение выплат должно происходить постепенно, а главным источником финансирования реформы станет вывод заработных плат из тени, что даст толчок для увеличения поступлений от ЕСВ в Пенсионный фонд и НДФЛ в бюджет. По его мнению, в настоящее время налоговый контроль за выплатой доходов недостаточно эффективен.

Комментируя обеспокоенность инвесторов тем, что количество работающих в Украине уже меньше, чем количество пенсионеров, народный депутат отметил, что в настоящее время невозможно сделать точные математические расчеты из-за высокой доли теневого сектора. По его оценке, когда более половины зарплат находится в тени, просчитать параметры системы невозможно, именно поэтому и необходима реформа, внедрение которой потребует длительного времени.

Он добавил, что государство должно обеспечить людям реальный прожиточный минимум, четкие сроки его достижения, нормальный коэффициент замещения на уровне 40%, справедливую формулу, индексацию и ввести второй накопительный уровень.

Новая пенсионная реформа

Ранее министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявлял, что нынешняя демографическая ситуация и состояние пенсионной системы создают наиболее благоприятные условия для запуска комплексной пенсионной реформы. По его словам, правительство работает над ее разработкой совместно с Министерством финансов и международными партнерами, чтобы обеспечить устойчивость системы как минимум на следующие 20 лет.

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В Минсоцполитики поясняли, что благодаря предварительному повышению пенсионного возраста и требований к страховому стажу в ближайшие два десятилетия ожидается постепенное улучшение соотношения между плательщиками взносов и получателями пенсий. В настоящее время это соотношение фактически составляет один к одному.

Предложенная модель реформы предусматривает введение гарантированной базовой выплаты по возрасту — не ниже 6 тыс. грн, а также солидарной части пенсии с максимально прямой связью между уплаченными взносами и размером будущей выплаты.

По данным Минсоцполитики, в настоящее время более 4,3 млн пенсионеров в Украине получают пенсию по возрасту ниже 6 тыс. грн. В то же время средний размер пенсии, заложенный в бюджете Пенсионного фонда на этот год, составляет 6,5 тыс. грн.

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Для перехода к новой модели правительство также планировало отвязать от прожиточного минимума более 180 видов социальных выплат. Для этого предполагалось принятие нескольких законопроектов.

Кроме того, с 1 марта 2026 года Кабмин провел индексацию пенсий на 12,1% для всех пенсионеров, получающих выплаты напрямую через Пенсионный фонд Украины. По данным правительства, этот показатель на 4% превысил уровень инфляции за предыдущий год.