В BlackRock назвали оптимальную долю биткоина в инвестиционном портфеле

Роль первой криптовалюты в структуре инвестиционных портфелей претерпевает трансформацию. Теперь биткоин следует рассматривать как эффективный дополнительный инструмент для диверсификации рисков, отмечают аналитики инвестиционной компании BlackRock.

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По расчетам финансистов, включение незначительной доли биткоина — обычно на уровне 1−2% - способно улучшить общую потенциальную доходность портфеля, удерживая совокупные риски в пределах приемлемой нормы.

Переосмысление классической модели

Майкл Гейтс, управляющий директор и руководитель подразделения модельных портфельных решений в Америке компании BlackRock, напомнил, что на протяжении многих десятилетий частные и институциональные инвесторы опирались исключительно на традиционную формулу распределения капитала: акции использовались как драйвер роста, а облигации как гарант стабильности. Однако современные рыночные реалии вынуждают искать новые решения.

«Исследование BlackRock Investment Institute продемонстрировало, что даже очень умеренная позиция в биткоине может положительно скорректировать общую доходность инвестиционного портфеля. При этом такой шаг не создает критического повседневного риска для инвестора», — подчеркнул эксперт.

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Напомним

«Минфин» писал, что BlackRock расширяет линейку своих криптопродуктов. На американскую биржу Nasdaq был выведен новый фонд — iShares Bitcoin Premium Income ETF (тикер BITA). Особенность этого инструмента заключается в том, что он объединяет прямую экспозицию на спотовую цену первой криптовалюты с активной стратегией продаж покрытых кол-опционов (covered calls).