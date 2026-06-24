Роль первой криптовалюты в структуре инвестиционных портфелей претерпевает трансформацию. Теперь биткоин следует рассматривать как эффективный дополнительный инструмент для диверсификации рисков, отмечают аналитики инвестиционной компании BlackRock.
В BlackRock назвали оптимальную долю биткоина в инвестиционном портфеле
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По расчетам финансистов, включение незначительной доли биткоина — обычно на уровне 1−2% - способно улучшить общую потенциальную доходность портфеля, удерживая совокупные риски в пределах приемлемой нормы.
Переосмысление классической модели
Майкл Гейтс, управляющий директор и руководитель подразделения модельных портфельных решений в Америке компании BlackRock, напомнил, что на протяжении многих десятилетий частные и институциональные инвесторы опирались исключительно на традиционную формулу распределения капитала: акции использовались как драйвер роста, а облигации как гарант стабильности. Однако современные рыночные реалии вынуждают искать новые решения.
«Исследование BlackRock Investment Institute продемонстрировало, что даже очень умеренная позиция в биткоине может положительно скорректировать общую доходность инвестиционного портфеля. При этом такой шаг не создает критического повседневного риска для инвестора», — подчеркнул эксперт.
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Напомним
«Минфин» писал, что BlackRock расширяет линейку своих криптопродуктов. На американскую биржу Nasdaq был выведен новый фонд — iShares Bitcoin Premium Income ETF (тикер BITA). Особенность этого инструмента заключается в том, что он объединяет прямую экспозицию на спотовую цену первой криптовалюты с активной стратегией продаж покрытых кол-опционов (covered calls).
Комментарии - 2
Инвестиционный магнат Тим Дрейпер подтвердил свою уверенность в перспективах
биткоина, сообщив, что по его оценкам цена на биткоин вырастет до $250.000 к 2022 году.
Соучредитель Fundstrat Global Advisors, Том Ли считает, что к 2022 году
цена на биткоин достигнет $125.000.
За окном — лето 2026
P.S. $125000 — биткоин таки достиг, даже чуть выше, только в 2025-м. И нет никаких оснований считать, что он не достигнет и 250 тыс., но чуть позже.