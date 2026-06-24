Фонд гарантирования передал в Международный реестр убытков материалы о «военных» потерях банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц приступил к передаче материалов в Международный реестр убытков для Украины. Речь идет о потере выводимых с рынка банков и их кредиторов вследствие полномасштабного вторжения рф. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Реестр был создан в 2023 году для учета заявлений о возмещении ущерба, потерь или ущерба, причиненного в результате российской военной агрессии в Украине или против Украины. Это первый шаг для дальнейшей практической реализации международного компенсационного механизма, который будет предусматривать рассмотрение и оценку таких заявлений пострадавших, установление стоимости убытков и назначение выплат.

Прием заявлений от юридических лиц в Реестр был открыт в конце апреля 2026 г., после чего Фонд гарантирования вкладов инициировал передачу соответствующих документов об убытках банков, которые выводятся или были выведены с рынка.

По словам заместителя директора-распорядителя Фонда Виктора Новикова, общая сумма потерь ликвидированных банков за время полномасштабного вторжения уже достигла 17 млрд. грн., и этот показатель продолжает расти.

«Это, прежде всего, разрушенная недвижимость, другое уничтоженное имущество, но есть и такая категория активов, как кредиты заемщиков, зарегистрированных на ныне оккупированных территориях или в зоне боевых действий, потерянные залоги и т. д. » — сообщил он.

В частности, Фонд уже зафиксировал в Реестре убытки из-за разрушения недвижимости Проминвестбанка — финучреждения, которое после начала войны передали государству.

Кроме возмещения ущерба за время полномасштабной войны, Фонд гарантирования вкладов также борется за взыскание с страны-агрессора ущерба, нанесенного ею с 2014 года. Фонд подал ряд исков против страны-агрессора по таким потерям и готовит новые.

На сегодняшний день Форнд получил окончательные, обязательные к исполнению решения судов в свою пользу по четырем следующим искам:

решение Хозяйственного суда г. Киева от 23 января 2024 г. по делу ПАО «КБ «УФС» более чем на 1,9 млрд грн (дело № 910/7444/23),

решение Хозяйственного суда г. Киева от 17 июля 2025 г. на общую сумму 498,5 млн грн по групповому иску, в котором объединены 5 банков, — Грин Банк, Эрде Банк, Укргазпромбанк, Банк «Таврика», Фортуна-банк (дело № 910/731/25),

решение Хозяйственного суда г. Киева от 23 декабря 2025 г. о взыскании убытков, причиненных Промэкономбанку в размере 651,0 млн грн (дело № 910/8847/23),

решение Хозяйственного суда г. Киева от 25 февраля 2026 г. по ущербу ВТБ Банка в размере более 3,1 млрд грн (дело № 910/14761/25).

По предварительной оценке Фонда гарантирования вкладов, вследствие агрессии РФ в 2014—2022 гг., убытки банков, переданные под управление Фонда, составляют более 84 млрд грн.

Напомним

«Минфин» писал, что с 29 апреля 2026 года представители бизнеса и государственных органов могут подавать заявления в Международный реестр убытков, причиненных агрессией россии против Украины. Речь идет о запуске пяти новых категорий, охватывающих повреждение или уничтожение критической и некритической инфраструктуры, а также потерю, повреждение или уничтожение активов.