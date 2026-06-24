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24 июня 2026, 12:43 Читати українською

Подсанкционный российский олигарх Дерипаска зарабатывает на украинских дорогах — депутат ВР

Российский олигарх Дерипаска, находящийся под санкциями, зарабатывает на украинских дорогах. И сэкономил на налогах 244 млн грн. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Российский олигарх Дерипаска, находящийся под санкциями, зарабатывает на украинских дорогах.

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Что известно

По её словам, БЭБ разоблачило пять компаний, связанных с подпадающим под санкции гражданином РФ, которые производили битум, асфальтобетонные смеси и другие материалы для дорожного строительства.

Однако, как рассказал директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский, предприятия организовали налоговую схему. Несколько лет они «накапливали» налоговый кредит через фиктивные операции. В результате бюджет недополучил почти 244 млн грн НДС.

Директору одного из предприятий детективы БЭБ уже сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

«Как мне удалось узнать, речь идет о ШБУ-77 (дорожное строительное управление, зарегистрированное в Броварах, Киевская область), владельцем которого является житель Киевской области Андрей Белоус.

ШБУ-77 напрямую Дерипаске не принадлежит, но связано с ним через цепочку структур: Белоус руководил «Битунова Украина» и числился подписантом «САТ Украина», обе принадлежали австрийской «Bau Holding Beteiligungs AG», дочерней структуре концерна «Strabag SE», в котором четверть акций принадлежала кипрской «Rasperia Trading Ltd» из группы «Базовый Элемент» Дерипаски. В ноябре 2021 года обе структуры («Битунова Украина» и «САТ Украина») перешли от Strabag SE к кипрской Samsta Limited, владельцем которой стал гражданин Турции, и журналисты-расследователи предполагают, что это могла быть переоформление актива на номинального владельца для обхода санкций, а не реальная продажа", — рассказала народный депутат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
24 июня 2026, 13:03
#
Патужна, ну само собою це вони просто не поділилися вчасно, тому їх і «викрили», однозначно подібних випадків, коли російськостан в наших Нью Васюках володіє компаніями — ще повно випадків, просто на це класично по українськи закривають очі, ну, поки заносять в конвєртіку гроші в потрібний кабінет.

Так однозначно в нас буде патужна пєрємога незабаром, чекаємо на шашлички в травні.
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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
24 июня 2026, 13:06
#
Йшов 2026 рік, кацапські олігархи будували в україні дороги і заробляли на цьому, а знаючи як «будують» в україні дороги — це ж золота жила, можна ледве не щорічно переробляти побудовану дорогу, дуже патужна, вже не знаєш прямо що патужніше, тендери на прозоро із завищеними бюджетами, 40 мільярдів від міноборони на прострочені снаряди по передоплаті, газ і нафта з кацапстану територією україни під час повномасштабки, декларації тцкунів і депутатів, вбивства українців в тцк, втечі поліцаїв від діда з карабіном, чи все ж володіння олігархатом кацапстану через ряд компаній компаніями в україні, тут що не день, то все патужніше…
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