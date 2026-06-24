Подсанкционный российский олигарх Дерипаска зарабатывает на украинских дорогах — депутат ВР

Российский олигарх Дерипаска, находящийся под санкциями, зарабатывает на украинских дорогах. И сэкономил на налогах 244 млн грн. Об этом пишет народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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Что известно

По её словам, БЭБ разоблачило пять компаний, связанных с подпадающим под санкции гражданином РФ, которые производили битум, асфальтобетонные смеси и другие материалы для дорожного строительства.

Однако, как рассказал директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский, предприятия организовали налоговую схему. Несколько лет они «накапливали» налоговый кредит через фиктивные операции. В результате бюджет недополучил почти 244 млн грн НДС.

Директору одного из предприятий детективы БЭБ уже сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

«Как мне удалось узнать, речь идет о ШБУ-77 (дорожное строительное управление, зарегистрированное в Броварах, Киевская область), владельцем которого является житель Киевской области Андрей Белоус.

ШБУ-77 напрямую Дерипаске не принадлежит, но связано с ним через цепочку структур: Белоус руководил «Битунова Украина» и числился подписантом «САТ Украина», обе принадлежали австрийской «Bau Holding Beteiligungs AG», дочерней структуре концерна «Strabag SE», в котором четверть акций принадлежала кипрской «Rasperia Trading Ltd» из группы «Базовый Элемент» Дерипаски. В ноябре 2021 года обе структуры («Битунова Украина» и «САТ Украина») перешли от Strabag SE к кипрской Samsta Limited, владельцем которой стал гражданин Турции, и журналисты-расследователи предполагают, что это могла быть переоформление актива на номинального владельца для обхода санкций, а не реальная продажа", — рассказала народный депутат.