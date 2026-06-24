Зарплаты, оклады и прожиточный минимум: к чему готовиться украинцам к 2029 году

Правительство наконец открыло карты относительно будущих доходов украинцев. Бюджетная декларация на 2027−2029 годы демонстрирует, как будут меняться цифры в платежках и расчетных письмах. Кабмин наметил достаточно четкую траекторию роста, которая должна адаптировать социальные стандарты к реалиям инфляции.

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Если верить правительственному плану, минимальная зарплата будет уверенно двигаться вверх:

с 1 января 2027 года она составит 9546 грн;

с 1 января 2028 г. подрастет до 10 377 грн;

с 1 января 2029 достигнет отметки в 11 114 грн.

Аналогичная динамика заложена и для окладов работников бюджетной сферы: для получающих зарплату по Единой тарифной сетке первый разряд будет расти синхронно — от 3 819 грн в 2027 году до 4 446 грн в 2029-м.

Однако самое интересное скрыто между строк. Власти наконец-то решились на давно обещанную реформу: оплату труда госслужащих планируют «отвязать» от прожиточного минимума.

Это шаг, который годами требовали экономисты, ведь нынешняя привязка к искусственно заниженному показателю лишь создавала иллюзию социальной защиты, ограничивая реальные доходы.

Сам прожиточный минимум также будет пересмотрен.

Сам прожиточный минимум также будет пересмотрен. Учитывая прогнозируемую инфляцию, его планируют индексировать:

с 1 января 2027 года — 3 559 грн;

с 1 января 2028 года — 3 876 грн;

с 1 января 2029 года — 4 151 грн.

Но приведенные цифры только ориентиры, основанные на нынешних ожиданиях правительства. Станут ли эти суммы достаточными — вопрос открытий, ведь все будет зависеть от темпов реального удорожания жизни, часто опережающих самые оптимистичные прогнозы чиновников.

Впрочем, наличие этой дорожной карты не дает никаких гарантий хотя бы относительного благосостояния. Если инфляция ускорится, заложенные темпы повышения зарплат могут попросту нивелироваться, так и не успев за ростом цен. В этом случае эти планы останутся лишь бумажными расчетами, а реальная покупательная способность украинцев рискует снизиться еще больше.

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