CreditKasa обновляет MaxiKasa: снова доступна оплата раз в месяц

CreditKasa обновляет условия продукта MaxiKasa: для большинства клиентов снова может быть доступен формат оплаты 1 раз в месяц.

Ранее часть клиентов могла пользоваться MaxiKasa только по графику платежей раз в 2 недели. Теперь клиенты, которым компания согласует соответствующие условия после рассмотрения заявки, смогут выбрать более удобный формат возврата средств:

1 раз в 2 недели — если комфортнее распределять платежи чаще и меньшими суммами;

1 раз в месяц — если удобнее планировать оплату под зарплату или другие регулярные поступления.

Такое обновление делает MaxiKasa более гибкой и позволяет клиентам лучше подстроить график платежей под свой финансовый ритм.

Что такое MaxiKasa

MaxiKasa — это кредитный продукт CreditKasa для клиентов, которым требуется большая сумма и больше времени на возврат средств.

В отличие от краткосрочных кредитов, где всю сумму обычно нужно вернуть в конце срока, MaxiKasa позволяет получить средства сразу, а возвращать их постепенно — по частям в течение нескольких месяцев.

Такой формат может быть удобным, когда нужно закрыть срочные расходы, совершить важную покупку, оплатить услуги, решить бытовой или семейный финансовый вопрос и иметь больше времени для постепенного возврата средств.

Что изменилось в условиях

Главное изменение — возврат ежемесячного формата оплаты. Если для клиента будет доступен MaxiKasa с оплатой 1 раз в месяц, он сможет выбрать этот вариант при оформлении.

Также обновлен рекомендуемый срок использования продукта: теперь он может составлять до 7 месяцев. Раньше рекомендованный график был до 6 платежей. Увеличение количества платежей может сделать размер одного платежа более комфортным для клиента.

Доступная сумма остается без изменений — от 7 000 до 100 000 грн.

Как проверить доступные условия

Условия MaxiKasa доступны не всем клиентам и не всегда. Окончательное решение о доступной сумме, графике платежей и сроке принимается компанией после рассмотрения заявки.

Чтобы проверить какие условия доступны именно вам, нужно зайти в Личный кабинет CreditKasa. Если формат MaxiKasa с оплатой 1 раз в месяц будет доступен, его можно выбрать при оформлении.

Больше выбора для клиентов

Возврат ежемесячных платежей делает MaxiKasa более удобной для клиентов, желающих планировать финансы в собственном темпе.

Клиент может получить нужную сумму сразу, пользоваться средствами сейчас, а возвращать их постепенно — в формате, который лучше соответствует его бюджету и привычному графику поступлений.

Проверить доступные условия и выбрать удобный график платежей можно, оформив заявку на сайте CreditKasa.