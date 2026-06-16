Украинцам напомнили о штрафах за просроченный паспорт в 2026 году: почему не стоит медлить

В 2026 году штраф за просроченный паспорт в Украине останется минимальным — от предупреждения до 51 гривны за повторное нарушение. В то же время недействительный паспорт может вызвать проблемы с банковскими услугами, оформлением документов, трудоустройством и пересечением границы. Об этом известно из постановления Кабинета Министров Украины № 1202 от 21 октября 2022 года и разъяснения Государственной миграционной службы Украины относительно действия паспортных документов во время военного положения.

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Какие штрафы

Статья 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает предупреждение за первое нарушение и штраф от 17 до 51 гривны за повторное в течение года.

Недействительный паспорт — это не только документ с истекшим сроком действия. Для паспортов-книжек причиной недействительности может стать не вклеенная фотография после достижения 25 или 45 лет. ID-карты теряют силу после истечения установленного срока действия — четырех лет для лиц до 18 лет и десяти лет после достижения совершеннолетия.

Правила во время военного положения

В то же время во время военного положения действуют специальные правила. Паспорта, срок действия которых истек после 24 февраля 2022 года, а также паспортные книжечки без обновленной фотографии, остаются действительными до окончания военного положения и еще 30 дней после его отмены.

Кто рискует получить штраф

В материале отмечается, что наибольшие проблемы на границе из-за паспорта могут возникнуть у владельцев просроченных загранпаспортов. Также использование недействительного паспорта может стать причиной отказа в открытии банковского счета, проведении нотариальных действий, оформлении наследства или получении отдельных государственных услуг.

К группе риска относятся владельцы паспортов-книжек, которые не вклеили фото в 25 или 45 лет, люди с ID-картами, срок действия которых уже истек, а также граждане, находящиеся за границей. После завершения военного положения у них будет ограниченное время для обновления документов.

По состоянию на июнь 2026 года военное положение продлено до 2 августа 2026 года, поэтому льготный режим в отношении действия таких документов пока остается в силе. Однако после его завершения владельцам документов придется привести их в соответствие с требованиями законодательства.