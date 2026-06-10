Какие штрафы нам нужны, чтобы прекратить массовые нарушения ПДД

После смертельного ДТП в Киеве власти готовят новые правила безопасности на дорогах , которые предусматривают более жесткую ответственность за систематическое превышение скорости и другие повторные нарушения ПДД. Также впервые планируется комплексно урегулировать использование электросамокатов и другого легкого электротранспорта, для которого до сих пор нет четких правил движения. О том, что на самом деле может снизить количество нарушений ПДД и смертность на дорогах, в своей колонке на ФБ пишет инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Правительство решило бороться за безопасность на дорогах. Это хорошо. Жаль, что для этого должна была произойти очередная громкая трагедия в Киеве. Потому что сама по себе трагедия — не показатель. Одна конкретная трагедия могла произойти даже в Берлине или Осло, где совсем другая культура вождения.

А что является показателем? Цифры. Всегда математика. Та, которую так хотят отменить некоторые двоечники. И эти цифры не новые. Они давно нас пугают. Математика говорит, что смертность на дорогах Киева ужасна.

Не случайно мы постоянно, особенно в разговоре с украинцами, которые уехали во время войны, говорим, что погибнуть в Киеве от российской ракеты или «Шахеда» менее вероятно, чем быть убитым на дорогах, а значит, если раньше я брал на себя риск выйти из дома, то сегодня я не сильно больше рискую, оставаясь в городе, который обстреливают. И это говорит нам не о гуманности россиян.

Это говорит о очень агрессивном стиле вождения в Украине, где люди не привыкли соблюдать правила. Причем те же самые люди, выезжая за границу, водят как зайчики. И правила не нарушают.

Больше камер — больше порядка

Почему так происходит? Потому что в Киеве, Одессе, Житомире не боятся нарушать правила. А в Европе страшно. Потому что будет наказание. И не символическое, а ощутимое.

Почему наказание точно будет? Потому что очень много камер. И, соответственно, в Украине камер очень мало. Камер, которые отслеживали бы нарушения правил. Не только превышение скорости, но и проезд на красный.

Не только для тех, кто проскакивает перекресток, но и для тех, кто выезжает на него в пробке и застревает там, создавая еще больший затор. Это помогло бы не только снизить смертность, но и ускорить движение и приблизить нас к городу с более комфортным общественным транспортом, который не стоит в пробках часами.

Плюс камеры убирают человеческий фактор. Делают наказание неотвратимым. И освобождают патрульных полицейских для более важных задач. Да и в целом делают городское пространство более безопасным.

Нам нужно в тысячи раз больше камер, чтобы выйти на уровень условного Лондона. Плюс установка всех этих камер на фоне технологического прогресса могла бы позволить взять под контроль «громких водителей», которым плевать на всех остальных и которые позволяют себе издавать звуки, словно они — «Шахед» в городе, который часто страдает от обстрелов. В городе, где много травмированных людей.

Пока в них не начали стрелять, лучше бы их начать штрафовать. Штрафовать ощутимо. И не надо рассказывать, что мы не можем устанавливать эти камеры из-за войны. Во-первых, ставьте не китайские. Во-вторых, пока мы их установим, пройдет очень много времени. И кнопку можно будет нажать и после окончания войны. Когда бы это ни случилось.

… И размер штрафа

Сейчас нарушение скорости карается штрафом в 170 гривен. И это в городе, на дорогах которого полно машин стоимостью 100 тысяч долларов. Может ли штраф в 4 доллара повлиять на поведение человека, который покупает автомобиль за 100 тысяч долларов? Конечно, нет.

Часто кофе в Киеве стоит дороже, так что человек просто не обращает внимания на такие штрафы и будет ехать по полосе общественного транспорта, будет превышать скорость, будет ехать на красный сигнал светофора. Потому что ему все равно. Тем более что новые и дорогие авто делают человека за рулем почти бессмертным. Потому что ему очень трудно погибнуть. Очень высокий уровень безопасности.

Какие штрафы нужны? Ощутимые. Чтобы было больно. Было бы уместно привязать размер штрафа к стоимости авто. Потому что уровень этой «ощутимости» у водителя Mercedes и у водителя Lanos разный. И поэтому чем дороже авто, тем выше должен быть штраф. Не потому что коммунизм. Не потому что мы не любим богатых. А потому что нам нужен результат. И, возможно, штраф в 500 долларов для водителя люксового авто заставил бы его подумать перед тем, как нарушать правило.

О воспитательной роли эвакуаторов

Поведение водителей может меняться. Мы это видим на примере Киева. Никто не любит эвакуаторы. И, наверное, там может быть коррупционная составляющая. Но они выполняют важную роль. Обучение. Они делают нарушение правил, за которое авто могут эвакуировать, очень неудобным.

Потому что вы не можете отделаться простой оплатой штрафа в два клика в размере чашки кофе. Нет. У вас забирают и деньги, и время. И вот уже все очень осторожно паркуются. Да, при этом вспоминают не самым добрым словом и Кличко, и его друзей, и страшную украинскую коррупцию. Но при этом, наконец, выбирают вариант не нарушать закон.

Человек — существо рациональное. Даже когда он не знает математики.