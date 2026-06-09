Apple представила Siri AI: голосовой помощник получил новые возможности Apple Intelligence

Компания Apple анонсировала Siri AI — обновленную версию своего голосового ассистента, построенную на базе системы искусственного интеллекта Apple Intelligence. Разработчики отмечают, что помощник стал лучше понимать контекст разговора, получил доступ к более широкой базе знаний и научился анализировать происходящее на экране устройства. Об этом сообщает пресс-служба Apple.

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Тестирование для разработчиков уже стартовало, а публичная бета-версия для пользователей появится позже в этом году.

Что изменилось

Главное изменение в Siri AI — это способность оперировать персональными данными пользователя (письмами, сообщениями, фотографиями) без потери конфиденциальности. Например, теперь ассистента можно попросить найти адрес ресторана, который когда-то прислал друг в мессенджере, или получить номер бронирования гостиницы из старой электронной почты.

Среди ключевых обновлений функционала:

Siri теперь «видит» содержимое экрана. Если пользователю придет текстовое сообщение о дружеской вечеринке, он может сразу обсудить с ассистентом варианты блюд и попросить сохранить выбранный рецепт в «Заметки».

Помощник способен выполнять задачи внутри приложений — например, самостоятельно написать черновик письма или отредактировать и отправить группу фотографий.

Кроме стандартного голосового приветствия, на iPhone ассистента можно вызвать боковой кнопкой или свайпом вниз от Dynamic Island. На Mac и iPad ШИ-помощника интегрировали в поиск Spotlight и контекстное меню.

Также в приложении Passwords появится функция автоматической смены слабых или сломанных паролей.

У Shortcuts появилась функция Describe a Shortcut, позволяющая создавать цепочки действий с помощью обычного текстового описания.

Отдельно Apple запускает полноценное отдельное приложение Siri, где будет храниться вся история диалогов. Благодаря синхронизации через iCloud пользователь сможет начать текстовый или голосовой чат с помощником на Mac, а продолжить его на iPhone или Apple Watch.

Визуальный интеллект и инструменты для работы с текстом

Siri AI получила поддержку мультимодальных функций — теперь она распознает изображение. На iPhone в приложении «Камера» появился специальный режим Siri mode: достаточно навести камеру на объект и нажать кнопку затвора, чтобы помощник распознал пищу (предоставив информацию о питательности) или помог разделить счет в ресторане через Apple Cash.

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Визуальный поиск впервые появится на iPad (через инструмент скриншотов) и на Mac (с помощью горячих клавиш). На гарнитуре Apple Vision Pro пользователю достаточно просто посмотреть на объект или окно программы и задать вопросы.

Кроме того, в систему встроили обновленные письменные инструменты. Siri AI может генерировать тексты с нуля по описанию, редактировать уже написанное, автоматически исправлять ошибки, а также подстраивать тон и пунктуацию под стиль общения пользователя с конкретным адресатом.

Обновления коснулись и инструментов для девелоперов. Стек AFM (нативный Swift API) получил поддержку мультимодальных запросов и возможность интеграции с посторонними языковыми моделями, такими как Gemini и Claude.

Безопасность

В базе Siri AI лежит новенькая архитектура Private Cloud Compute. Обработка сложных запросов, которые невозможно выполнить непосредственно на устройстве, производится на специальных серверах. Apple уверяет, что персональные данные пользователей на них не хранятся и компания не имеет к ним доступа, что могут проверить независимые эксперты по кибербезопасности. Базовые операции, такие как индексация Spotlight, выполняются локально на устройстве.

Для совместимых устройств также обновили функцию диктовки — теперь система точнее распознает язык, автоматически расставляет знаки препинания, прописные буквы и форматирует текст прямо во время диктовки.

Доступность

Новые функции Siri AI доступны для тестирования разработчикам на операционных системах iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 и visionOS 27. На начальном этапе бета-тестирования осенью помощник будет поддерживать только английский язык, однако впоследствии Apple обещает расширить этот список.

В настоящее время заявлена поддержка таких языков: английский, датский, нидерландский, французский, немецкий, итальянский, норвежский, португальский, испанский, шведский, турецкий, вьетнамский, китайский (упрощенный), китайский (традиционный), японский и корейский.

Система будет работать на устройствах линейки iPhone 16 и более новых, iPhone 15 Pro/Pro Max, iPad mini (A17 Pro), ноутбуках MacBook Neo (A18 Pro), а также на всех Mac и iPad с процессорами M1 или более новыми, Apple Vision Pro и смартчасах Apple Watch (Series 9, Ultra 2 и SE 3 при условии подключения).

Региональные ограничения

Из-за регуляторных требований и вопросов конфиденциальности Apple Intelligence и Siri AI на начальном этапе не будут доступны в странах Европейского Союза (на операционных системах iOS и iPadOS), а также на территории Китая.

В настоящее время компания работает над адаптацией функций к законодательству этих регионов. Для пользователей Mac, Apple Watch и Apple Vision Pro в ЕС доступ будет открыт при выборе поддерживаемого языка системы.

Отметим, что новый анонс прошел на фоне скандала вокруг задержки предыдущих ИИ-функций для Siri.

Напомним

«Минфин» писал, что в мае Apple урегулировала коллективный иск от потребителей на сумму $250 млн. Компанию обвиняли в том, что она искусственно завысила возможности своего искусственного интеллекта в рекламной кампании перед выходом iPhone 16.