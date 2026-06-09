Роберт Кийосаки объявил стейблкоины «главной ставкой Уолл-стрит»

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» и основатель Rich Dad Company Роберт Кийосаки заявил , что крупные американские финансовые компании «с Уолл-стрит» из всех криптовалют больше всего делают ставку на стейблкоины.

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Что говорит Кийосаки

В последнем выпуске своего ютуб-блога Rich Dad Radio Show Кийосаки заявил, что за последние годы отношение крупнейших финансовых институтов к криптовалютам кардинально изменилось.

Банки, инвестиционные компании, управляющие активами отказались от попыток бороться с цифровыми активами и сосредоточились на их интеграции в существующую финансовую систему.

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Инвестор назвал этот процесс одним из ключевых изменений. По его словам, сначала интерес к биткоину проявили хедж-фонды, затем крупные компании начали предлагать клиентам доступ к криптоинструментам, а банки, которые ранее критиковали цифровые активы, запустили собственные кастодиальные сервисы.

Автор «Богатого папы» считает, что биткоин был лишь первым этапом этого процесса.

Главным направлением дальнейшего развития рынка он назвал стейблкоины, которые позволяют переводить средства практически мгновенно и без участия традиционной банковской инфраструктуры. Эмитенты крупных стейблкоинов размещают значительную часть резервов в казначейских облигациях США, становятся покупателями государственного долга и частью финансовой системы, которая еще несколько лет назад относилась к криптовалюте крайне скептически.

Говоря о компаниях, которые могут выиграть от дальнейшего распространения стейблкоинов, Кийосаки выделил Coinbase, Circle, Block, PayPal и BlackRock.

По его мнению, биржа Coinbase занимает выгодное положение благодаря развитой инфраструктуре для работы с цифровыми активами и соблюдению регуляторных требований. Circle он назвал одним из главных бенефициаров рынка — в качестве эмитента стейблкоина USDC.