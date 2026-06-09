Роберт Кийосаки объявил стейблкоины «главной ставкой Уолл-стрит»

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июня 2026, 10:43 Читати українською

Роберт Кийосаки объявил стейблкоины «главной ставкой Уолл-стрит»

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» и основатель Rich Dad Company Роберт Кийосаки заявил, что крупные американские финансовые компании «с Уолл-стрит» из всех криптовалют больше всего делают ставку на стейблкоины.

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» и основатель Rich Dad Company Роберт Кийосаки заявил, что крупные американские финансовые компании «с Уолл-стрит» из всех криптовалют больше всего делают ставку на стейблкоины.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто говорит КийосакиВ последнем выпуске своего ютуб-блога Rich Dad Radio Show Кийосаки заявил, что за последние годы отношение крупнейших финансовых институтов к криптовалютам кардинально изменилось.
Фото: Роберт Кийосаки

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что говорит Кийосаки

В последнем выпуске своего ютуб-блога Rich Dad Radio Show Кийосаки заявил, что за последние годы отношение крупнейших финансовых институтов к криптовалютам кардинально изменилось.

Банки, инвестиционные компании, управляющие активами отказались от попыток бороться с цифровыми активами и сосредоточились на их интеграции в существующую финансовую систему.

Читайте также: Семья Трампа заработает на стейблкоине USD1 $150 млн — Bloomberg

Инвестор назвал этот процесс одним из ключевых изменений. По его словам, сначала интерес к биткоину проявили хедж-фонды, затем крупные компании начали предлагать клиентам доступ к криптоинструментам, а банки, которые ранее критиковали цифровые активы, запустили собственные кастодиальные сервисы.

Автор «Богатого папы» считает, что биткоин был лишь первым этапом этого процесса.

Главным направлением дальнейшего развития рынка он назвал стейблкоины, которые позволяют переводить средства практически мгновенно и без участия традиционной банковской инфраструктуры. Эмитенты крупных стейблкоинов размещают значительную часть резервов в казначейских облигациях США, становятся покупателями государственного долга и частью финансовой системы, которая еще несколько лет назад относилась к криптовалюте крайне скептически.

Говоря о компаниях, которые могут выиграть от дальнейшего распространения стейблкоинов, Кийосаки выделил Coinbase, Circle, Block, PayPal и BlackRock.

По его мнению, биржа Coinbase занимает выгодное положение благодаря развитой инфраструктуре для работы с цифровыми активами и соблюдению регуляторных требований. Circle он назвал одним из главных бенефициаров рынка — в качестве эмитента стейблкоина USDC.

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами