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5 августа 2025, 9:16 Читати українською

Европейские гостиницы объединились против Booking: самый большой коллективный иск десятилетия

Более 10 000 отелей по всей Европе подали коллективный иск против Booking.com, требуя компенсации за возможные нарушения антимонопольного законодательства, продолжающиеся уже 20 лет. Об этом сообщает The Economic Times.

Более 10 000 отелей по всей Европе подали коллективный иск против Booking.com, требуя компенсации за возможные нарушения антимонопольного законодательства, продолжающиеся уже 20 лет.
Фото:depositphotos

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Иск против Booking.com

Этот иск стал следствием решения Европейского суда справедливости (ECJ) 2024 г., который признал незаконными так называемые «лучшие цены», предусматривавшиеся платформой онлайн-путешествий.

Эти условия запрещали отелям предлагать более дешевые цены на других платформах или на своих собственных вебсайтах. Европейский суд определил, что подобная практика ограничивала конкуренцию и нарушала антимонопольное законодательство. После вступления в силу Акта о цифровых рынках ЕС (DMA) 2024 года эти условия были отменены в Европейском экономическом пространстве.

Иск возглавляет Альянс гостиничных претензий, рассмотрение которого проходит в Нидерландах, где расположена штаб-квартира Booking.com. Поддержку иска оказали более 30 национальных ассоциаций отелей, среди которых Немецкая IHA и итальянская Federalberghi, а также координируется европейским альянсом отелей Hotrec.

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«Европейские отели уже долго страдают от несправедливых условий и чрезмерных расходов», — сказал Александрос Василикас, президент Hotrec. «Злоупотребления в цифровом рынке не будут терпеть гостиничную индустрию Европы».

Иск требует компенсации за период с 2004 по 2024 год. Отели утверждают, что прежние условия ценообразования Booking.com ограничивали конкуренцию и мешали их способности привлекать гостей через прямые каналы.

По словам исполнительного директора IHA Маркуса Луте, «Этот коллективный иск получил огромную поддержку». В результате срок регистрации был продлен до 29 августа.

Напомним

Летом 2024 года Испанское антимонопольное ведомство оштрафовало один из самых больших и популярных в мире сервисов онлайн-бронирования жилья Booking.com на 413,2 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке страны за последние пять лет.

Ранее Минфин писал, что Министерство защиты прав потребителей Испании заявило, что приказало Airbnb удалить со своей платформы более 65 000 объявлений об аренде жилья для отдыха, заявив, что они нарушают действующие правила.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
5 августа 2025, 9:45
#
Так, а у чому суть позову?
+
0
Orions
Orions
5 августа 2025, 11:23
#
> Ці умови забороняли готелям пропонувати дешевші ціни на інших платформах або на своїх власних вебсайтах.
+
0
AP1
AP1
5 августа 2025, 11:31
#
Я так розумію що суть позову в тому що готелі не могли пропонувати через свої сайти ціни нижче ніж на booking.com (згідно угоди), в результаті оскільки більшість бронювань йшла через booking готелі вимушені були сплачувати велику комісію букінгу, плюс частина номерів можливо не продавалась через завищену ціну. В минулому році суд визнав незаконною вимогу що готелі не можуть встановлювати нижчі ціни і тепер готелі хочуть ретроспективно компенсувати свої витрати на комісії букінга. Якщо дуже цікаво то ось читайте те рішення https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:62023CJ0264
+
0
Три літри
Три літри
5 августа 2025, 12:13
#
Ну і? Далі що?
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