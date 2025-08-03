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3 августа 2025, 13:18 Читати українською

Команда приложения «Дія» призвала пользователей обновиться

Команда приложения «Дія» провела технические работы в ночь со 2 на 3 августа, во время которых были модернизированы сертификаты безопасности SSL. Пользователям советуют обновить приложение до последней версии для обеспечения лучшей защиты данных. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщила пресс-служба «Дії».

Команда приложения «Дія» провела технические работы в ночь со 2 на 3 августа, во время которых были модернизированы сертификаты безопасности SSL.

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Сертификаты безопасности SSL — это технология, которая обеспечивает защиту соединения между устройством пользователя и серверами приложения.

Модернизация этих сертификатов повышает уровень защиты передаваемых данных. Для того, чтобы воспользоваться преимуществами улучшенной защиты, пользователям необходимо перейти на актуальную версию «Дії», обновив приложение в App Store или Google Play.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Три літри
Три літри
3 августа 2025, 14:32
#
Сертифікати безпеки SSL — це технологія, яка забезпечує захист з'єднання між пристроєм користувача та серверами застосунку.

Сертифікати не можуть бути причиною того що застосунок не працює.

По перше ввімкнення авіа-режиму дозволяє запустити застосунок і користуватись обмеженим функціоналом, наприклад предʼявляти документи.

По друге якщо на сервері сертифікат оновлений це не вимагає оновлення застосунка бо застосунок не зберігає сертифікат у себе, а запитує його у сервера. Тож проблема не в сертифікаті.
+
0
Три літри
Три літри
3 августа 2025, 14:34
#
Модернізація цих сертифікатів підвищує рівень захисту даних, що передаються. Для того, щоб скористатися перевагами покращеного захисту, користувачам необхідно перейти на актуальну версію «Дії», оновивши застосунок в App Store або Google Play.

Чому оновлення сертифікатів не було зроблено заздалегідь так як це роблять міліони сайті кожного року?
+
0
yarg
yarg
3 августа 2025, 16:43
#
Зрада ?
+
0
Три літри
Три літри
3 августа 2025, 17:56
#
Тупа брехня замість визнання власної вини у виникненні проблеми.

Якщо вина не визнана — не будуть зроблені висновки і це може повторитися знов.
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