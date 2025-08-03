Команда приложения «Дія» призвала пользователей обновиться

Команда приложения «Дія» провела технические работы в ночь со 2 на 3 августа, во время которых были модернизированы сертификаты безопасности SSL. Пользователям советуют обновить приложение до последней версии для обеспечения лучшей защиты данных. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщила пресс-служба «Дії».