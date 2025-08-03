Команда приложения «Дія» провела технические работы в ночь со 2 на 3 августа, во время которых были модернизированы сертификаты безопасности SSL. Пользователям советуют обновить приложение до последней версии для обеспечения лучшей защиты данных. Об этом в воскресенье, 3 августа, сообщила пресс-служба «Дії».
Команда приложения «Дія» призвала пользователей обновиться
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Сертификаты безопасности SSL — это технология, которая обеспечивает защиту соединения между устройством пользователя и серверами приложения.
Модернизация этих сертификатов повышает уровень защиты передаваемых данных. Для того, чтобы воспользоваться преимуществами улучшенной защиты, пользователям необходимо перейти на актуальную версию «Дії», обновив приложение в App Store или Google Play.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Сертифікати не можуть бути причиною того що застосунок не працює.
По перше ввімкнення авіа-режиму дозволяє запустити застосунок і користуватись обмеженим функціоналом, наприклад предʼявляти документи.
По друге якщо на сервері сертифікат оновлений це не вимагає оновлення застосунка бо застосунок не зберігає сертифікат у себе, а запитує його у сервера. Тож проблема не в сертифікаті.
Чому оновлення сертифікатів не було зроблено заздалегідь так як це роблять міліони сайті кожного року?
Якщо вина не визнана — не будуть зроблені висновки і це може повторитися знов.