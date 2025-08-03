Украина будет нуждаться в большей внешней помощи в ближайшие годы — новый прогноз НБУ

Национальный банк Украины обновил свой макропрогноз, увеличив ожидаемые потребности страны во внешнем финансировании на 2026−2027 годы из-за высоких расходов на оборону и восстановление. В то же время регулятор рассчитывает, что международные партнеры предоставят необходимые средства, что позволит избежать эмиссионного финансирования бюджета. Об этом НБУ пишет в «Инфляционном отчете» за июль 2025 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз финансирования на 2026−2027 годы

Согласно обновленному базовому сценарию НБУ, потребности Украины во внешней поддержке в последующие годы вырастут по сравнению с предыдущим прогнозом. Ожидается, что в 2026 году Украина потребует около $35 миллиардов, а в 2027 году — $30 миллиардов.

В предыдущем прогнозе закладывалось меньше:

ориентировочно $30 млрд на 2026 год

ориентировочно $25 млрд на 2027 год.

Как отмечают в Нацбанке, пока только треть этих средств имеет подтвержденные источники финансирования, а по остальным объемам переговоры продолжаются. Получение помощи будет зависеть от дальнейшего продвижения Украины на пути реформ и евроинтеграции.

Ситуация в 2025 году

На текущий год прогноз остается стабильным. НБУ ожидает, что в целом Украина получит около $54 млрд внешней финансовой помощи. По состоянию на июль из этой суммы уже поступило почти $24 млрд. Еще $30 млрд ожидаются до конца года, в том числе $18 млрд по программе ERA Loans и $8 млрд от Ukraine Facility.

Этих средств, по мнению регулятора, будет достаточно, чтобы покрыть дефицит бюджета без необходимости «печатать» деньги, даже в условиях роста оборонных расходов.

Основные риски

Главным риском для макроэкономического прогноза остается неопределенность относительно хода войны и объемов международной поддержки. В НБУ предупреждают, что если Украина не получит часть запланированной помощи, правительству придется прибегать к дополнительным мерам: увеличение доходов, сокращение расходов или наращивание внутренних заимствований.

Если же и этих шагов окажется недостаточно, вероятным станет возврат к эмиссионному финансированию, что может спровоцировать инфляционное давление. В таком случае НБУ будет готов реагировать через ужесточение монетарной политики.