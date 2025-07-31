15% пошлины и $350 миллиардов инвестиций в США: Трамп объявил о соглашении с Южной Кореей

Президент Дональд Трамп заявил, что США введут 15% пошлины на импорт из Южной Кореи в рамках торгового соглашения. Об этом сообщает BBC.

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Это объявление прозвучало только за день до дедлайна 1 августа, когда страны должны были достичь договоренностей с США во избежание более высоких таможенных ставок. Южной Корее грозило 25% пошлины, если бы сделка не была заключена.

Давление на Сеул росло после того, как на прошлой неделе Япония, ключевой конкурент в автомобильной и производственной отраслях, уже обеспечила себе 15% ставку пошлины из США.

Это соглашение, также предусматривающее инвестиции Сеула в США на сумму $350 млрд, было названо успехом в Южной Корее, особенно учитывая рекордный торговый профицит из США, составлявший по меньшей мере $56 млрд в прошлом году.

Детали сделки

15% пошлины будут касаться как автомобилей, так и полупроводников — двух основных экспортных позиций Южной Кореи в США. Однако сталь и алюминий, которые также приносят значительные доходы Южной Корее, будут облагаться налогом по ставке 50%, что соответствует глобальной ставке, установленной Трампом.

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Несмотря на это, лидер Южной Кореи Ли Чже Мен похвалил соглашение, заявив, что он поставит его страну в равное или лучшее положение по сравнению с другими странами.

Одним из ключевых достижений для Южной Кореи стало то, что ей не пришлось переступать из-за своих «красных линий», в частности, не открывать рынки риса и говядины для дальнейшего импорта из США.

Это важно, потому что Сеул строго контролирует объемы и типы импортируемых американских продуктов, чтобы защитить собственное сельское хозяйство. Местные фермеры готовились к протестам, если бы эти правила ослабили.

Инвестиции в США

Из $350 млрд, которые Южная Корея обязалась инвестировать в США, $150 млрд будет направлено на помощь США в строительстве кораблей, включая военные.

Это было центральным элементом стратегии Южной Кореи, поскольку страна имеет преуспевающую судостроительную отрасль, строя больше судов, чем любая другая страна мира, кроме Китая, тогда как судостроение США и ее военно-морской флот находятся в упадке.

Помогая США в данной сфере, Южная Корея решает вопросы сохранности США, сразу укрепляя свою индустрия.

Значительная часть других инвестиций, похоже, поступит в виде средств, которые Южная Корея уже обещала США во время предыдущей администрации Байдена, но которые еще не были предоставлены. Эти средства предназначены для помощи США в производстве автомобилей, полупроводников и аккумуляторов для электромобилей.

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Альянс и предстоящие переговоры

Это соглашение не затрагивает военный альянс Южной Кореи из США и многомиллиардную помощь Вашингтона в защиту Юга от Северной Кореи.

Ранее Трамп угрожал вывести войска США из Южной Кореи, если та не увеличит свои выплаты за эти договоренности. Эта угроза постоянно висит над Сеулом, и переговорщики рассматривали возможность урегулировать этот вопрос одновременно с тарифами.

Однако эти переговоры состоятся позже. Президент Ли посетит Вашингтон через две недели для саммита с президентом Трампом. Это может означать, что Сеулу предположительно придется предложить еще одну немалую сумму денег.

Напомним

С тех пор как Трамп вернулся на пост президента в январе 2025 года, он ввел ряд новых импортных пошлин на товары из других стран и пригрозил введением еще больше. По его словам, подобные тарифы должны стимулировать развитие американского производства и защитить рабочие места.

В то же время непредсказуемость его торговой политики влечет за собой хаос в мировой экономике. Критики предостерегают — пошлины делают товары более дорогими для самих американцев.