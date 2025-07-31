Рада увеличила расходы на оборону более чем на 400 миллиардов

В четверг, 31 июля, Верховная Рада приняла законопроект № 13573 об изменениях в Бюджет-2025, включающий увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

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Данный законопроект поддержали 332 народных депутата.

Законопроект зарегистрировали сегодня на замену аналогичному проекту № 13439−3, ранее принятому в первом чтении. С него убрали все дополнительные расходы, не касающиеся обороны.

Предлагающий новый законопроект

Предлагается увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн, из которых 115 млрд — на денежное довольствие военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальные — другие нужды войска.

Кроме того, в тексте законопроекта важна текстовая норма, а именно — новое распределение НДФЛ с 1 августа 2025 года:

60% — направляется Минобороны на закупку дронов, оружия, военной техники (это дополнительные 22,4 млрд. грн. для Минобороны, уже учтенные в общей сумме увеличения);

30% — Госспецсвязи на дроны;

10% — на нужды бригад.

Балансирование за счет тех же источников, что были определены ранее в правительственном законопроекте (ОВГЗ и перевыполнение доходов), а именно: