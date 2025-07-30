В среду, 30 июля, Кабинет Министров Украины принял решение о механизме выплат помощи членам семей погибших украинских военнослужащих-добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.
Кабмин одобрил механизм выплат 15 миллионов гривен семьям погибших добровольцев
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Правительство утвердило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц из числа членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, разработанный Министерством по делам ветеранов Украины.
Единовременное пособие — это форма государственной поддержки для семей отдавших жизнь за Украину. Порядок определяет прозрачный, справедливый и понятный механизм предоставления такой помощи.
Кому предоставляются выплаты
Получателями денежной помощи являются члены семей погибших (умерших) защитников/защитниц Украины, а именно добровольцев, которые во взаимодействии с ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами принимали непосредственное участие в отпоре вооруженной агрессии России против Украины.
Выплаты производятся семьями добровольцев, погибших в период:
- с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2022 года — без уточнения территории гибели;
- с 26 марта 2022 года — если лицо погибло на территории боевых действий (согласно официальному перечню).
Размер и порядок выплаты
Общая сумма — 15 млн грн на всю семью. Выплата — поэтапная:
- 1/5 — сразу;
- 4/5 — равными частями в течение 40 месяцев.
Порядок устанавливается, если семья имеет право на несколько видов помощи — она может выбрать наиболее выгодную. Доля лица, отказавшегося от выплаты, распределяется между другими.
Подача заявления
Определен порядок подачи заявления, в частности:
- Можно подать по почте или электронной почте.
- Документы можно не дублировать, если информация есть в государственных реестрах — действует электронное взаимодействие систем.
Также порядком определяется механизм верификации информации Минветеранов:
- проверяет данные;
- запрашивает информацию о предварительных выплатах;
- может заслушать заявителей, свидетелей;
- принимает решение в течение месяца.
«Это не отдельное решение, а часть системной государственной политики, которая формируется с уважением к подвигу Защитников и Защитниц и ответственностью перед их семьями. Мы продолжаем строить государство, которое не покидает своих — а поддерживает, защищает и чествует достойно», — говорится в сообщении.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий одноразовую выплату в 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших во время пребывания в плену. При этом помощь не оказывается в случае добровольной сдачи в плен.
Комментарии