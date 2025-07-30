Кабмин одобрил механизм выплат 15 миллионов гривен семьям погибших добровольцев

В среду, 30 июля, Кабинет Министров Украины принял решение о механизме выплат помощи членам семей погибших украинских военнослужащих-добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов Украины.

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Правительство утвердило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц из числа членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, разработанный Министерством по делам ветеранов Украины.

Единовременное пособие — это форма государственной поддержки для семей отдавших жизнь за Украину. Порядок определяет прозрачный, справедливый и понятный механизм предоставления такой помощи.

Кому предоставляются выплаты

Получателями денежной помощи являются члены семей погибших (умерших) защитников/защитниц Украины, а именно добровольцев, которые во взаимодействии с ВСУ, другими военными формированиями и правоохранительными органами принимали непосредственное участие в отпоре вооруженной агрессии России против Украины.

Выплаты производятся семьями добровольцев, погибших в период:

с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2022 года — без уточнения территории гибели;

с 26 марта 2022 года — если лицо погибло на территории боевых действий (согласно официальному перечню).

Размер и порядок выплаты

Общая сумма — 15 млн грн на всю семью. Выплата — поэтапная:

1/5 — сразу;

4/5 — равными частями в течение 40 месяцев.

Порядок устанавливается, если семья имеет право на несколько видов помощи — она может выбрать наиболее выгодную. Доля лица, отказавшегося от выплаты, распределяется между другими.

Подача заявления

Определен порядок подачи заявления, в частности:

Можно подать по почте или электронной почте.

Документы можно не дублировать, если информация есть в государственных реестрах — действует электронное взаимодействие систем.

Также порядком определяется механизм верификации информации Минветеранов:

проверяет данные;

запрашивает информацию о предварительных выплатах;

может заслушать заявителей, свидетелей;

принимает решение в течение месяца.

«Это не отдельное решение, а часть системной государственной политики, которая формируется с уважением к подвигу Защитников и Защитниц и ответственностью перед их семьями. Мы продолжаем строить государство, которое не покидает своих — а поддерживает, защищает и чествует достойно», — говорится в сообщении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вводящий одноразовую выплату в 15 млн грн семьям военнослужащих, погибших во время пребывания в плену. При этом помощь не оказывается в случае добровольной сдачи в плен.