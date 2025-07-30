Евро может упасть до 43 или взлететь до 55 — аналитики КИТ Group оценили возможные сценарии для курса

Курс евро больше не является производным от доллара США — его движение все чаще имеет самостоятельную логику и драйверы. Именно поэтому аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов рынка обмена валют Украины, предложили сценарный подход к прогнозированию динамики EUR/UAH, построенный на модели сигналов и индикаторов.

В новом блоге КИТ Group речь идет не о точке курса, а о наборе индикаторов и условий, которые будут указывать на долгосрочное укрепление евро или его ослабление либо на поиск паритета с долларом США.

«Сегодня евро — на перепутье. У него появилась собственная динамика, своя геополитическая роль, свой круг сторонников и вместе с этим — набор рисков», — отмечают в КИТ Group.

В компании уточняют: рынок часто подает сигналы — не всегда очевидные, но важные. Именно поэтому вместо фиксированного прогноза аналитики предлагают три логических макросценария, каждый из которых имеет собственные параметры, курсовые ориентиры и условия реализации.

«Перед любым макротрендом рынок подает сигналы. Не всегда тревожные, но точно важные. Достаточно научиться их читать», — объясняют в КИТ Group.

Сценарий № 1: евро укрепляется

Вероятен в случае снижения ставок Федрезервом США, к чему его агрессивно побуждает администрация. На фоне развития внутриполитической турбулентности в США и продолжения сдерживания ставок Евроцентробанком евро получает мощный импульс для роста, поскольку будет иметь статус так называемого валютного убежища.

«Валюта Е С дорожает на глобальных рынках, пара EUR/USD легко взлетает за отметку 1,30, а в Украине курс евро прыгает до нового рекордного уровня — 55. Это уже новая эпоха сильного евро», — описывают последствия такого сценария аналитики КИТ Group.

Сценарий № 2: евро падает

В этом варианте экономика ЕС демонстрирует слабость, ЕЦБ понижает ставки, а ФРС держит жесткую позицию.Капитал уходит из Европы в долларовые активы, а курс EUR/UAH откатывается.

«Пара EUR/USD катится до 1,05 и ниже, а в Украине курс проваливается до отметки 43−44 грн. Евро становится менее привлекательным не только для мировых игроков и именитых глобальных инвестиционно-банковских институтов, но и для украинского рынка: возвращается спрос на доллар, сбережения в нем, контрактную логику. Все эти факторы давят на евро и усиливают тренд — валюта ЕС далее „заходит на посадку“», — описывают последствия такого развития событий аналитики КИТ Group.

Сценарий № 3: равновесие

«США и ЕС демонстрируют схожие темпы управления ставками, макроэкономические данные обоих регионов не блестящие (не рост), но и не критические (не спад). Все понимают, что мировая экономика входит в фазу безжизненной адаптации после нарушенного равновесия и потери взаимного доверия между ключевыми полюсами влияния западного мира», — описывают такое развитие событий в КИТ Group.

При этих обстоятельствах «пара EUR/USD колеблется в пределах 1,07−1,10, а в Украине курс „кидает якорь“ рядом с отметками 45−46,5 грн». Так оценивают подобную ситуацию в КИТ Group.

Особое внимание аналитики КИТ Group уделили долгосрочным факторам неопределенности, в частности борьбе за статус глобальной резервной валюты. «Если тренд на усиление евро сохранится, он может стать центром новой валютной экосистемы — с цифровым евро, развитием стейблкоинов на его основе […], новыми каналами расчетов», — отмечают аналитики.

Тем, кто имеет дело с валютой: от инвесторов до средних бизнесов, держащих контрактную выручку — в КИТ Group советуют не ловить хайпы, а сосредоточиться на многосценарной модели управления ликвидностью: «Имейте планы А, В и С. Не попадайте в ловушку безусловной веры в любую валюту. И евро, который сейчас купается во всенародной любви вследствие своего стремительного роста, не исключение. Тренд может развернуться в противоположную сторону».