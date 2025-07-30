Недельный объем торгов CryptoPunks превысил $24 млн — впервые с марта 2024 года

NFT-коллекция CryptoPunks продемонстрировала самый высокий недельный объем торгов с марта 2024 года. За последние семь дней совокупные продажи превысили $24,6 млн, что на 416% больше, чем на прошлой неделе. Об этом идет речь в отчете The Block, пишет incrypted.

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Что известно

Рост торговой активности сопровождался также скачком цен: минимальная цена на маркетплейсах выросла с 40 ETH до 47,5 ETH, а средняя цена продажи одного CryptoPunk — со $140 000 до $182 000.

По мнению аналитиков, импульсом к такому ажиотажу стало приобретение NFT CryptoPunk #5577 публичной компанией GameSquare, зарегистрированной на бирже Nasdaq.

Компания выпустила привилегированные акции на сумму $5,15 млн. специально для покупки токена. Этот Punk относится к редкой подкатегории Ape Punks — их всего 24 в коллекции.

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GameSquare — материнская компания FaZe Clan, популярной геймерской организации. Соглашение явилось первым примером корпоративного приобретения NFT за счет акционерного капитала.

Как отмечается в аналитическом обзоре, компания рассматривает CryptoPunk как актив, приносящий доход, и включает его в свой баланс.

В материале подчеркнули, что такой подход может сигнализировать крупным инвесторам, фондам и криптовладельцам, что «голубые фишки» становятся легитимными активами для корпоративных казначейств. Это, в свою очередь, активизировало спрос и на другие токены в коллекции.

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Напомним

В августе 2024 года CEO Chain Дипак Таплиял продал самый дорогой NFT из коллекции CryptoPunks — #5822. Покупатель и сумма остались неизвестными. В феврале 2022 года он стоил около $24 млн.

Позже, в октябре 2024 года, другой NFT от CryptoPunks был продан за 24 000 ETH (на тот момент более $56 млн). Однако аналитики указали на использование мгновенного займа, назвав операцию маркетинговым трюком, направленным на продвижение мемкоина Kamala Harris Punk.