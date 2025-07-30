Нацкомиссия финализировала перечень клиентов Фридом Финанс, имеющих право на выплаты

Утвержден окончательный Перечень клиентов ООО «Фридом Финанс Украина», в котором четко определены физические и юридические лица, а также инвестиционные фонды, имеющие право на возврат заблокированных средств. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.

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Что известно

Документ содержит актуальную информацию о состоянии активов, учитывая сверку балансов всех заинтересованных сторон и корпоративные изменения с момента его первоначального одобрения. Также Комиссия будет обновлять эту информацию в Перечне в соответствии с дальнейшими корпоративными событиями.

«Это результат долгого и слаженного сотрудничества НКЦБФР со многими стейкхолдерами, а также неотъемлемая составляющая процесса возвращения. После государственной регистрации Порядка Министерством юстиции, Перечень будет использован профессиональными участниками рынка в процессе осуществления выплат», — говорится в сообщении комиссии.

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Напомним