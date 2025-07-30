Утвержден окончательный Перечень клиентов ООО «Фридом Финанс Украина», в котором четко определены физические и юридические лица, а также инвестиционные фонды, имеющие право на возврат заблокированных средств. Об этом говорится в сообщении НКЦБФР.
Нацкомиссия финализировала перечень клиентов Фридом Финанс, имеющих право на выплаты
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Что известно
Документ содержит актуальную информацию о состоянии активов, учитывая сверку балансов всех заинтересованных сторон и корпоративные изменения с момента его первоначального одобрения. Также Комиссия будет обновлять эту информацию в Перечне в соответствии с дальнейшими корпоративными событиями.
«Это результат долгого и слаженного сотрудничества НКЦБФР со многими стейкхолдерами, а также неотъемлемая составляющая процесса возвращения. После государственной регистрации Порядка Министерством юстиции, Перечень будет использован профессиональными участниками рынка в процессе осуществления выплат», — говорится в сообщении комиссии.
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Напомним
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Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об изменениях в персональных санкциях и предоставил НКЦБФР полномочия по возвращению заблокированных активов клиентов «Фридом финанс».
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Введение санкций в отношении ООО «Фридом Финанс Украина» приняло СНБО в середине октября 2022 года, а вскоре это решение поддержал Президент.
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На момент введения санкций Фридом Финанс был третьим по объему торгов небанковским продавцом ОВГЗ. Всего в нем было открыто 12,8 тыс. инвестиционных счетов, а сумма активов клиентов составила 3,5 млрд грн. Преимущественно это были именно облигации, но также акции украинских компаний, корпоративные облигации и собственный инвестиционный продукт, вроде ETF на основе облигаций.
Комментарии - 2
Кто-то теряет свою жизнь, а кто-то всего-лишь
покупательную способность своих финансовых вложений.