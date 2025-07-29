Индия ищет альтернативу российской нефти из-за новых санкций ЕС

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), являющиеся крупнейшими импортерами российской нефти, рассматривают возможность диверсификации своих закупок. Это происходит на фоне новых санкций Европейского Союза против российской федерации, сообщает Bloomberg.

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По словам трейдеров и руководителей нефтеперерабатывающих предприятий, местные переработчики уже изучают альтернативные варианты снабжения. Хотя о массовом отказе от российской нефти пока речь не идет.

Новый пакет санкций ЕС предусматривает снижение ценового предела на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничение импорта горючего, произведенного из российского сырья, а также санкции против крупного индийского НПЗ, частично контролируемого россией.

Поиск новых поставщиков

На этом фоне индийские нефтепереработчики расширили географию закупок. По данным трейдеров, компании покупают нефть из Азербайджана, Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, Mangalore Refinery & Petrochemicals приобрела 1,3 млн баррелей азербайджанской нефти, что нетипично для индийского рынка.

Также Hindustan Petroleum покупает нигерийские сорта Bonny Light, Egina и Qua Iboe, а Reliance Industries избрала дорогую премиальную нефть Murban из Абу-Даби вместо привычных поставок тяжелой российской нефти (нефти с высокой вязкостью и густотой).

Такие шаги свидетельствуют об осторожном пересмотре энергетической стратегии Индии на фоне ужесточения санкционной политики Запада против россии.

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Напомним

«Минфин» писал, что индийский нефтеперерабатывающий гигант Reliance Industries начал искать альтернативы российской нефти на фоне новых санкций Евросоюза, запрещающих импорт дизельного топлива, произведенного из российского сырья.