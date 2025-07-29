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29 июля 2025, 15:03 Читати українською

Индия ищет альтернативу российской нефти из-за новых санкций ЕС

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), являющиеся крупнейшими импортерами российской нефти, рассматривают возможность диверсификации своих закупок. Это происходит на фоне новых санкций Европейского Союза против российской федерации, сообщает Bloomberg.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), являющиеся крупнейшими импортерами российской нефти, рассматривают возможность диверсификации своих закупок.
Фото: pixabay.com

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По словам трейдеров и руководителей нефтеперерабатывающих предприятий, местные переработчики уже изучают альтернативные варианты снабжения. Хотя о массовом отказе от российской нефти пока речь не идет.

Новый пакет санкций ЕС предусматривает снижение ценового предела на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель, ограничение импорта горючего, произведенного из российского сырья, а также санкции против крупного индийского НПЗ, частично контролируемого россией.

Поиск новых поставщиков

На этом фоне индийские нефтепереработчики расширили географию закупок. По данным трейдеров, компании покупают нефть из Азербайджана, Нигерии и Объединенных Арабских Эмиратов. В частности, Mangalore Refinery & Petrochemicals приобрела 1,3 млн баррелей азербайджанской нефти, что нетипично для индийского рынка.

Также Hindustan Petroleum покупает нигерийские сорта Bonny Light, Egina и Qua Iboe, а Reliance Industries избрала дорогую премиальную нефть Murban из Абу-Даби вместо привычных поставок тяжелой российской нефти (нефти с высокой вязкостью и густотой).

Такие шаги свидетельствуют об осторожном пересмотре энергетической стратегии Индии на фоне ужесточения санкционной политики Запада против россии.

Читайте также: Один из сильнейших: Послы Е С одобрили 18-й пакет санкций против России

Напомним

«Минфин» писал, что индийский нефтеперерабатывающий гигант Reliance Industries начал искать альтернативы российской нефти на фоне новых санкций Евросоюза, запрещающих импорт дизельного топлива, произведенного из российского сырья.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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