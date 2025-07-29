NovaPay выпустит 12-ю серию облигаций на 100 миллионов гривен

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

29 июля 2025, 12:53 Читати українською

NovaPay выпустит 12-ю серию облигаций на 100 миллионов гривен

Международный финансовый сервис NovaPay (ТМ «НоваПэй») готовится к выпуску 12-й серии облигаций под названием «L». Общая номинальная стоимость этой серии составит 100 млн. грн. Об этом свидетельствуют данные системы раскрытия информации SMIDA.

Международный финансовый сервис NovaPay (ТМ «НоваПей») готовится к выпуску 12-й серии облигаций под названием «L».► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЭмитентом облигаций снова будет выступать дочерняя компания «НоваПэй» — ООО «НоваПей Кредит» Решение о выпуске было утверждено общим собранием участников компании 16 июля.
Фото: NovaPay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Эмитентом облигаций снова будет выступать дочерняя компания «НоваПэй» — ООО «НоваПэй Кредит». Решение о выпуске было утверждено общим собранием участников компании 16 июля.

Облигации планируется размещать путем публичного предложения среди широкого круга лиц, без привлечения андеррайтера (не пользуясь услугами финансовых учреждений или компаний). Номинал одной облигации будет составлять 1 тысячу грн.

Текущее состояние

В настоящее время в обращении находится 10 серий облигаций NovaPay — от «А» до «J». Каждая из них имеет общий номинал 100 млн. грн., за исключением серии «I», которая составляет 90 млн. грн. Общая номинальная стоимость находящихся в обращении ценных бумаг ООО «НоваПей Кредит» составляет 506,7% от уставного капитала компании.

Привлеченные средства планируется направить на кредитные операции:

  • 80% — для физических лиц,
  • 20% — для юридических.

Читайте также: Почти 6 тысяч украинцев приобрели облигации NovaPay на 1,7 млрд грн

Напомним

NovaPay осуществил первое публичное размещение собственных корпоративных облигаций весной 2023 года, являясь первым частным эмитентом таких ценных бумаг на украинском рынке капитала с начала полномасштабной войны.

По состоянию на лето 2025 NovaPay зарегистрировал десять выпусков облигаций предприятия с общим объемом эмиссии 1 млрд грн. Основную часть средств (80%), привлеченных посредством облигаций, NovaPay направляет на потребительское кредитование физических лиц, еще 20% — на поддержку малого бизнеса и предпринимателей.

Найдите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает GuitarHero и 9 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами