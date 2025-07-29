NovaPay выпустит 12-ю серию облигаций на 100 миллионов гривен

Международный финансовый сервис NovaPay (ТМ « НоваПэй ») готовится к выпуску 12-й серии облигаций под названием «L». Общая номинальная стоимость этой серии составит 100 млн. грн. Об этом свидетельствуют данные системы раскрытия информации SMIDA.

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Эмитентом облигаций снова будет выступать дочерняя компания «НоваПэй» — ООО «НоваПэй Кредит». Решение о выпуске было утверждено общим собранием участников компании 16 июля.

Облигации планируется размещать путем публичного предложения среди широкого круга лиц, без привлечения андеррайтера (не пользуясь услугами финансовых учреждений или компаний). Номинал одной облигации будет составлять 1 тысячу грн.

Текущее состояние

В настоящее время в обращении находится 10 серий облигаций NovaPay — от «А» до «J». Каждая из них имеет общий номинал 100 млн. грн., за исключением серии «I», которая составляет 90 млн. грн. Общая номинальная стоимость находящихся в обращении ценных бумаг ООО «НоваПей Кредит» составляет 506,7% от уставного капитала компании.

Привлеченные средства планируется направить на кредитные операции:

80% — для физических лиц,

20% — для юридических.

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Напомним

NovaPay осуществил первое публичное размещение собственных корпоративных облигаций весной 2023 года, являясь первым частным эмитентом таких ценных бумаг на украинском рынке капитала с начала полномасштабной войны.

По состоянию на лето 2025 NovaPay зарегистрировал десять выпусков облигаций предприятия с общим объемом эмиссии 1 млрд грн. Основную часть средств (80%), привлеченных посредством облигаций, NovaPay направляет на потребительское кредитование физических лиц, еще 20% — на поддержку малого бизнеса и предпринимателей.