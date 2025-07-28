Клуб белого бизнеса: Менее 1% украинских компаний смогли попасть в VIP-клуб

8 882 компании находятся в Клубе белого бизнеса. Для сравнения, еще в январе этого года таких бизнесов было 7 997. Реестр постоянно обновляется: 4 113 компаний присоединились к перечню с начала года, 3 228 выбыли. Об этом говорится в сообщении Опендатабот.

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Однако общая тенденция стабильно позитивна: количество прозрачных, ответственных налогоплательщиков в Украине растет. Заметим, что в данном тексте речь идет только о юридических лицах — вместе с фопами перечень будет больше.

Впрочем, есть нюансы: среди текущих участников есть 6 компаний, которые уже находятся в состоянии прекращения, еще одна — в процедуре банкротства, а одна имеет открытое налоговое производство по долгам. Также стоит отметить, что к началу полномасштабного вторжения в Украину среди компаний из перечня было 37 с российскими собственниками.

Больше всего представителей Клуба в сфере торговли: 22% компаний занимаются оптовой или розничной торговлей, или ремонтом автотранспорта. На втором месте — перерабатывающая промышленность (16%), третье — за сельским, лесным и рыбным хозяйством (14%). Далее следуют недвижимость (8%) и административное обслуживание (7%).

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Больше всего таких бизнесов в Киеве — 25% всех компаний из перечня. Также активно представлены: Днепропетровская (9%), Киевская (7%), Львовская (7%) и Харьковская области (5%).

Наибольшие доходы за 2024 год среди компаний, попавших в Клуб белого бизнеса, показали Укргидроэнерго — 54,2 млрд грн, Петрол Партнер (сеть АЗС WOG) — 49,1 млрд и Рошен — 37,4 млрд.

Стоит отметить, что 33 компании из Клуба попали в Индекс Опендатабот 2025 год.

Отметим, что Клуб белого бизнеса был создан по инициативе Налоговой в 2024 году для формирования сообщества прозрачных, добросовестных налогоплательщиков, взаимодействующих с государством на основе доверия, предсказуемости и партнерства.