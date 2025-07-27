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27 июля 2025, 12:18 Читати українською

Сербия перевезет все свое золото на территорию страны

Центральный банк Сербии намерен перевезти все государственные запасы золота — на сумму около $6 млрд — на территорию страны, отказавшись от хранения в международных финансовых центрах. Об этом Bloomberg сообщили представители регулятора, пояснив, что решение принято для повышения безопасности резервов в условиях глобальной нестабильности.

Центральный банк Сербии намерен перевезти все государственные запасы золота — на сумму около $6 млрд — на территорию страны, отказавшись от хранения в международных финансовых центрах.
Фото: depositphotos

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Что известно

Согласно заявлению банка, «возвращение золота в страну направлено на обеспечение его доступности и сохранности в периоды кризиса и неопределенности». Программа репатриации была начата ещё в 2021 году на фоне роста геополитических и финансовых рисков.

Сейчас за пределами страны остаются лишь 5 т золота, приобретенных в 2024 году и временно хранящихся в Швейцарии. Глава Центробанка Йоргованка Табакович заявила, что этот объем будет возвращен в Белград «как можно скорее».

Таким образом, Сербия станет первой страной Восточной Европы, которая переведет 100% своих золотых резервов на внутреннее хранение.

По данным Bloomberg, доля внутреннего хранения в регионе колеблется от 86% в Венгрии до 25% в Польше.

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Как отмечает агентство, ранее Сербия закупила 17 т золота за рубежом (с 2019-го по 2024 год), а также как минимум 19 т у местного подразделения китайской Zijin Mining Group. Общий объем резервов достиг 50,5 т. Основная часть уже размещена в хранилищах в Белграде.

После заморозки валютных резервов россии в 2022 году интерес центральных банков к золоту резко вырос: оно стало рассматриваться как актив, защищённый от политических решений и санкций, особенно в сравнении с долларом и евро, напоминает Bloomberg. Хранение золота внутри страны снижает риски внешнего вмешательства.

Тем не менее сербский регулятор отметил, что прежде чем принять решение, тщательно оценивал плюсы и минусы. Одним из преимуществ хранения золота за рубежом является возможность оперативной продажи или передачи в залог в крупных финансовых центрах, таких как Лондон, где в хранилище Банка Англии сосредоточено золота на сумму около $550 млрд, или Нью-Йорк, где Федеральный резерв также хранит резервы ряда стран.

Возврат золотых запасов

Тенденция к возврату золотых запасов наблюдается и в других государствах Европы. Германия начала масштабную репатриацию более 10 лет назад, Польша и Нидерланды также провели аналогичные операции.

В Словакии и Румынии звучали политические призывы к переводу резервов домой. На фоне усиления националистических и евроскептических настроений в ряде стран Европы хранение золота внутри границ воспринимается как защита от внешнего давления.

Согласно ежегодному опросу Всемирного совета по золоту (WGC), который организация провела в начале 2025 года, основным местом хранения золота у мировых центробанков остается Банк Англии (64%), но растет и доля тех, кто размещает золото в национальных хранилищах (59% против 41% годом ранее).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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