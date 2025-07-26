Золото подешевело до $3 331 за унцию

Цены на золото резко снизились в пятницу, 25 июля, на фоне укрепления курса доллара США. Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex к вечеру понизились на 1,2% — до $3331,4 за тройскую унцию.

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Торги по золоту

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), растет на 0,4%. Укрепление доллара снижает инвестиционную привлекательность драгметаллов со стороны держателей других валют.

Поддержку доллару оказывает оптимизм по поводу скорого заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским союзом.

Кроме того, президент США Дональд Трамп накануне заявил, что между ним и главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом «нет напряженности», а также отметил, что не считает необходимым увольнение Пауэлла с поста главы ЦБ.