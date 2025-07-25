Нацбанк финально согласовал порядок возврата активов. И сегодня НКЦБФР уже утвердила документ на заседании Комиссии и сразу направила его на государственную регистрацию. Об этом сообщил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.
НБУ согласовал порядок возврата активов клиентам Фридом Финанс
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
Это последний нормативный шаг. После официального юстирования — ориентировочно через 10 дней — запускается механизм возврата активов клиентам.
Этот порядок четко определяет:
- кто производит возврат активов;
- как подтверждается право клиента;
- кого не включают в перечень — и почему.
Читайте также: НКЦБФР утвердила предварительный список клиентов Фридом Финанс для возврата активов
По словам Магомедова, в начале следующей недели Нацкомиссия:
- обнародует официальную инструкцию для клиентов Фридом Финанс — пошагово, что делать и куда обращаться;
- финализирует список клиентов, подпадающих под выплаты.
Напомним
-
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об изменениях в персональных санкциях и предоставил НКЦБФР полномочия по возвращению заблокированных активов клиентов «Фридом финанс».
-
Введение санкций в отношении ООО «Фридом Финанс Украина» приняло СНБО в середине октября 2022 года, а вскоре это решение поддержал Президент.
-
На момент введения санкций Фридом Финанс был третьим по объему торгов небанковским продавцом ОВГЗ. В общем, в нем было открыто 12,8 тыс. инвестиционных счетов, а сумма активов клиентов составила 3,5 млрд. грн. Преимущественно это были именно облигации, но также акции украинских компаний, корпоративные облигации и собственный инвестиционный продукт, вроде ETF на основе облигаций.
Комментарии - 1