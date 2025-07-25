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25 июля 2025, 17:15 Читати українською

НБУ согласовал порядок возврата активов клиентам Фридом Финанс

Нацбанк финально согласовал порядок возврата активов. И сегодня НКЦБФР уже утвердила документ на заседании Комиссии и сразу направила его на государственную регистрацию. Об этом сообщил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Нацбанк финально согласовал порядок возврата активов.

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Подробности

Это последний нормативный шаг. После официального юстирования — ориентировочно через 10 дней — запускается механизм возврата активов клиентам.

Этот порядок четко определяет:

  • кто производит возврат активов;
  • как подтверждается право клиента;
  • кого не включают в перечень — и почему.

Читайте также: НКЦБФР утвердила предварительный список клиентов Фридом Финанс для возврата активов

По словам Магомедова, в начале следующей недели Нацкомиссия:

  • обнародует официальную инструкцию для клиентов Фридом Финанс — пошагово, что делать и куда обращаться;
  • финализирует список клиентов, подпадающих под выплаты.

Напомним

  • Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об изменениях в персональных санкциях и предоставил НКЦБФР полномочия по возвращению заблокированных активов клиентов «Фридом финанс».

  • Введение санкций в отношении ООО «Фридом Финанс Украина» приняло СНБО в середине октября 2022 года, а вскоре это решение поддержал Президент.

  • На момент введения санкций Фридом Финанс был третьим по объему торгов небанковским продавцом ОВГЗ. В общем, в нем было открыто 12,8 тыс. инвестиционных счетов, а сумма активов клиентов составила 3,5 млрд. грн. Преимущественно это были именно облигации, но также акции украинских компаний, корпоративные облигации и собственный инвестиционный продукт, вроде ETF на основе облигаций.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
financialGenius
financialGenius
25 июля 2025, 18:11
#
Компенсация за более трех лет замороженных активов будет ? Или может привязка к курсу какому-то …
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