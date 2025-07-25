Президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации на 90 дней до 5 ноября 2025 года. Об этом говорится в проектах законов№ 13471 и13472 на сайте Рады.
Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации на 90 дней
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Принятые Верховной Радой 15 июля проекты утверждают указы президента о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Напомним
В настоящее время в Украине военное положение и мобилизация продолжаются до 6 августа. Соответственно, их должны продлить на 90 дней, с 7 августа 2025 года по 5 ноября 2025 года.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Люди б менше підза…балися від війни, якби розуміли, що влада не краде стільки бабла, що солдати просять самі донатити, бо не вистачає на елементарні речі…а так вовка провів куплене соц. «опитування», де варіанти відповіді на питання «скільки ви готові терпіти війну» такі як: місяць, два місяці, рік, стільки скільки знадобиться, ну тобто одразу вам запакували маніпуляцію і не додали варіант «не готовий терпіти війну, або випускайте людей з концтабора, або думайте як дипломатично домовлятися, або який від вас в тих кріслах сенс» :)
не хоче, гад, капітуляцію підписувати
і нахера ви його в 2019 обрали?