Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации на 90 дней

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Принятые Верховной Радой 15 июля проекты утверждают указы президента о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Напомним

В настоящее время в Украине военное положение и мобилизация продолжаются до 6 августа. Соответственно, их должны продлить на 90 дней, с 7 августа 2025 года по 5 ноября 2025 года.