В Киеве разоблачили мошеннический «инвестиционный офис», который обманывал иностранцев

Детективы Территориального управления БЭБ в г. Киеве разоблачили организованную группу лиц, обманывавших иностранцев под видом инвестиционных компаний. От действий мошенников пострадали граждане Германии, Словакии, Чехии, США и Канады.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

По данным следствия, так называемый инвестиционный офис работал в столице. Его сотрудники, свободно владея иностранными языками, массово звонили по телефону иностранцам и представлялись сотрудниками несуществующих инвестиционных компаний.

Мошенники убеждали граждан инвестировать средства в криптовалютные портфели из-за фейковых веб-ресурсов, которые администрировали руководители офисов.

После зачисления средств на счета вымышленных компаний коммуникация с клиентами прекращалась. А денежные активы легализовывались из-за незаконных обменных пунктов криптовалюты.

Установлено также, что средняя численность работников одного такого офиса составляла от 15 до 40 человек. Их заработная плата зависела от объемов привлеченных средств и могла достигать $5000 в неделю.

В рамках уголовного производства осуществляются следственные (розыскные) действия для установления всех участников преступной деятельности.