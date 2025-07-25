В первом полугодии 2025 года украинский рынок дизельных легковушек существенно снизился — об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Дизель теряет обороты: продажи дизельных авто в Украине упали на 13%
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Спрос на дизель
В общей сложности зарегистрировано 31,6 тыс. дизельных легковых авто — это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.
Из них всего 6,4 тыс. — новые дизельные авто (-21%), тогда как основную долю составили импортируемые из-за рубежа — 25,2 тыс. единиц (-11%).
Снижение популярности дизельных авто отражается и в долях рынка:
- Новые дизели — всего 19% продаж новых авто (против 24% в 2024 году).
- Подержанные дизели — 22% среди всех импортированных легковых автомобилей (против 25% в прошлом году).
Топ-5 самых популярных новых дизельных моделей в Украине:
-
Renault Duster — 1 634 ед.
-
Toyota Land Cruiser Prado — 791 ед.
-
VW Touareg — 617 ед.
-
VW Tiguan — 466 ед.
-
Skoda Kodiaq — 355 ед.
Топ-5 подержанных дизельных авто, ввозимых из-за рубежа:
-
Renault Megane — 2 188 ед.
-
Skoda Octavia — 1 707 ед.
-
Nissan Qashqai — 1 660 ед.
-
VW Passat — 1 396 ед.
-
VW Golf — 874 ед.
Тенденция к снижению доли дизелей может свидетельствовать о постепенном переходе потребителей к альтернативным типам двигателей — в частности, гибридам и электрокарам.
Комментарии - 6
Тому причина, очевидно, саме в зменшенні кількості бажаючих мати дизель.
Це не дизель втрачає оберти, це гретитунбергі набирають обороти вводячи нові штрафи для виробників через що виробники замінють і дизель, і бензин на гібриди.