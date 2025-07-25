Дизель теряет обороты: продажи дизельных авто в Украине упали на 13%

В первом полугодии 2025 года украинский рынок дизельных легковушек существенно снизился — об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

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Спрос на дизель

В общей сложности зарегистрировано 31,6 тыс. дизельных легковых авто — это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Из них всего 6,4 тыс. — новые дизельные авто (-21%), тогда как основную долю составили импортируемые из-за рубежа — 25,2 тыс. единиц (-11%).

Снижение популярности дизельных авто отражается и в долях рынка:

Новые дизели — всего 19% продаж новых авто (против 24% в 2024 году).

Подержанные дизели — 22% среди всех импортированных легковых автомобилей (против 25% в прошлом году).

Топ-5 самых популярных новых дизельных моделей в Украине:

Renault Duster — 1 634 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 791 ед. VW Touareg — 617 ед. VW Tiguan — 466 ед. Skoda Kodiaq — 355 ед.

Топ-5 подержанных дизельных авто, ввозимых из-за рубежа:

Renault Megane — 2 188 ед. Skoda Octavia — 1 707 ед. Nissan Qashqai — 1 660 ед. VW Passat — 1 396 ед. VW Golf — 874 ед.

Тенденция к снижению доли дизелей может свидетельствовать о постепенном переходе потребителей к альтернативным типам двигателей — в частности, гибридам и электрокарам.