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25 июля 2025, 9:52 Читати українською

Дизель теряет обороты: продажи дизельных авто в Украине упали на 13%

В первом полугодии 2025 года украинский рынок дизельных легковушек существенно снизился — об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

В первом полугодии 2025 года украинский рынок дизельных легковушек существенно снизился — об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСпрос на дизельВ общей сложности зарегистрировано 31,6 тыс.
Фото: infocar.ua

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Спрос на дизель

В общей сложности зарегистрировано 31,6 тыс. дизельных легковых авто — это на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Из них всего 6,4 тыс. — новые дизельные авто (-21%), тогда как основную долю составили импортируемые из-за рубежа — 25,2 тыс. единиц (-11%).

Снижение популярности дизельных авто отражается и в долях рынка:

  • Новые дизели — всего 19% продаж новых авто (против 24% в 2024 году).
  • Подержанные дизели — 22% среди всех импортированных легковых автомобилей (против 25% в прошлом году).

Топ-5 самых популярных новых дизельных моделей в Украине:

  1. Renault Duster — 1 634 ед.

  2. Toyota Land Cruiser Prado — 791 ед.

  3. VW Touareg — 617 ед.

  4. VW Tiguan — 466 ед.

  5. Skoda Kodiaq — 355 ед.

Топ-5 подержанных дизельных авто, ввозимых из-за рубежа:

  1. Renault Megane — 2 188 ед.

  2. Skoda Octavia — 1 707 ед.

  3. Nissan Qashqai — 1 660 ед.

  4. VW Passat — 1 396 ед.

  5. VW Golf — 874 ед.

Тенденция к снижению доли дизелей может свидетельствовать о постепенном переходе потребителей к альтернативным типам двигателей — в частности, гибридам и электрокарам.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
0
Abramon
Abramon
25 июля 2025, 10:01
#
Дизель це історія не для міста.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
25 июля 2025, 10:23
#
Да, конечно) Touareg, это же машина для села)))
+
+15
MAXAOH
MAXAOH
25 июля 2025, 10:03
#
Может, это потому, что дизельные машины стали дороже бензиновых (новые)… Или потому, что в целом дизельных моделей стало меньше, например новый Duster. Полноприводный, он же самый актуальный, только бензин.
+
0
neverice
neverice
25 июля 2025, 10:23
#
Але це ніяк не пояснює падіння в сегменті вживаних. -11% Уж вони то точно дорожче не стали. І число бу моделей не скоротилось. Скоріше, навпаки. Нові стали менш доступні, тож ринок мав переорієнтуватись на свіже бу. І продажи бу мали б зрости. Але впали.
Тому причина, очевидно, саме в зменшенні кількості бажаючих мати дизель.
+
0
MAXAOH
MAXAOH
25 июля 2025, 10:36
#
То есть, новые дизельные машины стали дороже, а б/у стали дешевле??? Проблемы с логикой на лицо)))
+
+15
Три літри
Три літри
25 июля 2025, 10:11
#
Любить Мінфін ставити телегу поперед кобили.

Це не дизель втрачає оберти, це гретитунбергі набирають обороти вводячи нові штрафи для виробників через що виробники замінють і дизель, і бензин на гібриди.
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