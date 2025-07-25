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25 июля 2025, 9:36 Читати українською

ЦБ Турции снизил ставку с 46% до 43% годовых

Центральный банк Турции на очередном заседании в четверг, 24 июля, снизил ставку на 3 п.п. — с 46% до 43% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. Он также снизил ставку овернайт по кредитам до уровня 46%, а ставку овернайт по депозитам — до уровня 41,5%.

Центральный банк Турции на очередном заседании в четверг, 24 июля, снизил ставку на 3 п.
Фото: depositphotos

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Что с инфляцией

В пресс-релизе регулятор сообщил, что рост инфляции в июле, на который указывают опережающие факторы, имеет временный характер и обусловлен специфическими для этого месяца факторами.

При этом в июне базовая тенденция к снижению инфляции сохранялась, а последние данные свидетельствуют об усилении дезинфляционного влияния условий спроса.

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Тем не менее Ц Б Турции предупредил, что инфляционные ожидания и динамика цен продолжают представлять риски для процесса дезинфляции. Регулятор также сообщил, что внимательно отслеживает потенциальное влияние геополитических событий и растущего протекционизма в мировой торговле на процесс снижения инфляции.

В дальнейшем Ц Б Турции будет принимать решения таким образом, чтобы создать денежно-кредитные и финансовые условия, необходимые для снижения базовой инфляции и достижения целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе, говорится в сообщении.

Решение Ц Б Турции понизить ставку было ожидаемым для рынка. Однако медианный прогноз 20 экономистов, опрошенных Bloomberg, предполагал снижение ключевой ставки лишь на 250 базисных пунктов до 43,5%. При этом в Goldman Sachs Group прогнозировали большее снижение — на 350 базисных пунктов, а в Capital Economics предполагали меньшее снижение — на 200 базисных пунктов.

Сельва Бахар Базики из Bloomberg Economics, ожидавшая снижения ставки на 250 базисных пунктов, допускала возможность менее значительного снижения из-за желания политиков укрепить доверие к своим ястребиным высказываниям за счет занижения ожиданий.

Тем не менее она обратила внимание на «благоприятные перспективы» для цен и инфляции, а также замедление экономической активности как основания для своего прогноза.

По данным опроса экономистов, проведенного Reuters, рост экономики Турции в этом году замедлится, а инфляция останется выше прогнозов правительства, несмотря на жесткую монетарную политику.

Согласно медианному прогнозу экспертов, годовая инфляция в Турции снизится до 30% к концу текущего года и до 21% к концу 2026 года. При этом центральный банк прогнозирует снижение инфляции до 24% к концу текущего года с верхней границей в 29%. В июне годовая инфляция равнялась 35,05%.

Политические потрясения в Турции в марте 2025 года заставили многих экспертов отказаться от прежних прогнозов по процентным ставкам в стране, которые до этого в основном указывали на снижение ставок на каждом из оставшихся шести заседаний в этом году, пишет Bloomberg.

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Напомним

На предыдущем заседании в апреле Центральный банк Турции сохранил ключевую ставку на уровне 46%. До этого, в апреле, Ц Б Турции неожиданно повысил ставку с 42,5% до 46%.

Такое решение было принято на фоне обвала турецкой лиры до исторического минимума и задержания полицией мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который считался соперником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на следующих выборах.

На международном рынке Форекс в марте курс доллара к лире подскочил на 12% и впервые в истории превысил отметку 41 лиры за доллар. Чтобы сдержать спрос на иностранную валюту и поддержать курс лиры, регулятор проводил валютные интервенции.

Турецкий регулятор начал цикл смягчения денежно-кредитной политики в декабре 2024 года и за три заседания снизил ключевую ставку с 50% до 47,5%. Это стало первым движением вниз за два года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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