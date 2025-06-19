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19 июня 2025, 16:23 Читати українською

ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 46%

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики по итогам заседания 19 июня принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 46%. Ставка овернайт-кредитования также осталась неизменной — 49%.

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики по итогам заседания 19 июня принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 46%.
Фото: depositphotos

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Детали

В пресс-релизе Ц Б Турции указывается, что за май инфляция снизилась. По предварительным данным такая тенденция сохранится и в июне. В то же время во втором квартале замедлился рост внутреннего спроса.

Однако уровень инфляционных ожиданий и ценового поведения продолжают представлять риски для процесса дезинфляции.

При этом при возникновении непредвиденных событий на кредитных или депозитных рынках для их поддержания будут вводиться дополнительные макропруденциальные меры.

Читайте также: ЦБ Турции повысил ставку до 46%

В пресс-релизе отмечается, что учитывая отложенный эффект ужесточения денежно-кредитной политики Ц Б Турции будет принимать соответствующие решения для создания денежно-кредитных и финансовых условий, при которых будет возможно достижения таргета по инфляции в 5%.

Напомним

  • Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики по итогам заседания 17 апреля повысил ключевую процентную ставку до 46%.
  • После ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта, являющегося основным оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, турецкий регулятор потратил около $50 млрд из резервов в попытке стабилизировать курс национальной валюты.
  • В день ареста лира резко ослабла, потеряв почти 12% и достигнув исторического минимума — 41,1 лиры за доллар.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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