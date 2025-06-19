ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 46%

Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики по итогам заседания 19 июня принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 46%. Ставка овернайт-кредитования также осталась неизменной — 49%.

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Детали

В пресс-релизе Ц Б Турции указывается, что за май инфляция снизилась. По предварительным данным такая тенденция сохранится и в июне. В то же время во втором квартале замедлился рост внутреннего спроса.

Однако уровень инфляционных ожиданий и ценового поведения продолжают представлять риски для процесса дезинфляции.

При этом при возникновении непредвиденных событий на кредитных или депозитных рынках для их поддержания будут вводиться дополнительные макропруденциальные меры.

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В пресс-релизе отмечается, что учитывая отложенный эффект ужесточения денежно-кредитной политики Ц Б Турции будет принимать соответствующие решения для создания денежно-кредитных и финансовых условий, при которых будет возможно достижения таргета по инфляции в 5%.

Напомним