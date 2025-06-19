Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики по итогам заседания 19 июня принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне 46%. Ставка овернайт-кредитования также осталась неизменной — 49%.
ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 46%
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Детали
В пресс-релизе
Однако уровень инфляционных ожиданий и ценового поведения продолжают представлять риски для процесса дезинфляции.
При этом при возникновении непредвиденных событий на кредитных или депозитных рынках для их поддержания будут вводиться дополнительные макропруденциальные меры.
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В пресс-релизе отмечается, что учитывая отложенный эффект ужесточения денежно-кредитной политики
Напомним
- Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турецкой Республики по итогам заседания 17 апреля повысил ключевую процентную ставку до 46%.
- После ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу 19 марта, являющегося основным оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах, турецкий регулятор потратил около $50 млрд из резервов в попытке стабилизировать курс национальной валюты.
- В день ареста лира резко ослабла, потеряв почти 12% и достигнув исторического минимума — 41,1 лиры за доллар.
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