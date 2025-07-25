Миллионы в тень: почему поступления от игорного бизнеса резко упали

В первом полугодии 2025 года поступления от игорного бизнеса составили 9,6 млрд грн. Рост к прошлому году — всего 14,7% (на 1,2 млрд грн). Для сравнения: в 2024 году прирост составил +5,4 млрд грн. Об этом сообщил глава Налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.