В первом полугодии 2025 года поступления от игорного бизнеса составили 9,6 млрд грн. Рост к прошлому году — всего 14,7% (на 1,2 млрд грн). Для сравнения: в 2024 году прирост составил +5,4 млрд грн. Об этом сообщил глава Налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.
Миллионы в тень: почему поступления от игорного бизнеса резко упали
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Поступление от игорного бизнеса
- в июне уплата налогов просела на 37,9% (-401 млн грн),
- выручки через РРО также уменьшились: — 434 млн грн до мая.
«Цифры говорят сами за себя. Нужны решительные шаги по детенизации и реальному контролю», — написал Гетманцев.
Источник: Минфин
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