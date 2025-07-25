Рост ВВП Украины замедлился до 1,3% — ИЭД

В июне реальный ВВП вырос на 1,2% к прошлому году, в целом за первое полугодие — на 1,3%. Об этом идет речь в Экономическом мониторинге Украины от ИЭД.

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Что происходит с экономикой

Также, по обновленным данным ИЭД, в мае произошел рост экономики на 2,1%, в апреле — на 1,6%. В общем же, ИЭД будет пересматривать свою оценку роста реального ВВП на 2025 год вниз.

Скорее всего, темпы роста экономики в 2025-м будут ближе к 2%, а не 3%, как эксперты ИЭД ожидали ранее.

Падение экономики

В июне в ключевых секторах экономики в основном наблюдалось падение.

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Сельское хозяйство стало одним из основных факторов замедления экономики. В первом квартале ВДС сократилась на 4,3% (через животноводство), а в июне падение ускорилось до 19% из-за более позднего начала сбора озимых культур.

Добывающая промышленность остается в глубоком падении из-за потери угольных шахт на востоке и ударов по газодобывающим объектам. В первом квартале падение составило 15,1%, в июне сокращение составило 14%.

Строительство также показало значительное падение в первом квартале (-10,2%) из-за сокращения правительственных расходов по фортификации и меньшим объемам жилищного строительства. Во втором квартале темпы падения, по оценкам ИЭД, замедлились.

Транспорт продолжает сокращаться падение на 10,5% в первом квартале. Основными причинами является остановка транзита российского газа в ЕС и уменьшение железнодорожных перевозок зерна из-за истощения запасов предыдущих лет. Сходные темпы сохранились и во втором квартале.

Перерабатывающая промышленность демонстрировала стойкость. После незначительного падения на 1,5% в первом квартале из-за обстрелов, логистических проблем и нехватки рабочей силы в июне сектор показал рост на 2,2%.

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Электроэнергетика в июне возобновлялась после ударов прошлого года. Если в первом квартале падение составило 6,1%, то в июне производство электроэнергии ускорилось до 11%, правда, с низкой статистической базы в прошлом году.

Торговля остается точкой роста. В первом квартале реальная ВДС выросла на 3,3%, преимущественно благодаря розничной торговле на фоне стабильных доходов населения. Похожие темпы сохранились и во втором квартале.