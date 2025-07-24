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24 июля 2025, 9:15 Читати українською

Microsoft ослабляет ИИ-подразделение Google, переманив ключевых разработчиков Gemini

Корпорация Microsoft нанесла очередной удар в «войне за таланты», наняв более 20 ведущих сотрудников из конкурентного подразделения Google DeepMind. Среди них — бывший глава инженерного направления чат-бота Gemini Амар Субраманья, который теперь займет должность вице-президента по вопросам ИИ в Microsoft. Об этом пишет издание Financial Times.

Корпорация Microsoft нанесла очередной удар в «войне за таланты», наняв более 20 ведущих сотрудников из конкурентного подразделения Google DeepMind.

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Кадровая война между техногигантами

Переход Субраманьи, который заявил, что его новая команда имеет «амбиции без эгоцентризма», является частью более широкой тенденции. За последние полгода Microsoft переманила по меньшей мере 24 специалистов из DeepMind. К компании также присоединились инженерная руководительница Сонал Гупта, программист Адам Садовский и менеджер Тим Франк.

Кадровая конкуренция между двумя техногигантами особенно обострилась после того, как сооснователь DeepMind Мустафа Сулейман возглавил отдел потребительской ИИ-стратегии в Microsoft. Ранее он уже забрал с собой нескольких ключевых специалистов, а Microsoft фактически поглотила большинство команды его предыдущего стартапа Inflection, заплатив $650 млн за лицензию на технологии.

Последствия для Google

Этот отток кадров создает серьезные проблемы для Google DeepMind, которая пытается сохранить конкурентоспособность в гонке искусственного интеллекта. Согласно внутренним документам Google, на которые ссылается издание, их флагманский продукт Gemini уступает по популярности конкуренту: 400 млн ежемесячных пользователей против 600 млн у ChatGPT.

В Google, комментируя ситуацию, заявили, что отток кадров в DeepMind ниже среднеотраслевого, и что компания, в свою очередь, также активно нанимает специалистов из других лабораторий, включая Microsoft.

«Война за таланты»

Причина этой «войны» — острый дефицит кадров. В мире есть тысячи людей, которые могут использовать ИИ, но количество специалистов, способных создавать, обучать и фундаментально совершенствовать большие языковые модели, измеряется сотнями. Один ведущий исследователь или небольшая команда способны создать технологический прорыв, который может принести компании сотни миллиардов долларов. Поэтому компании-гиганты готовы платить астрономические зарплаты и компенсационные пакеты, рассматривая таких людей не просто как сотрудников, а как стратегические активы, определяющие победителя в гонке за технологическое доминирование.

Переманивание не просто инженеров, а руководителя инженерного направления Gemini — флагманского продукта Google — является особенно болезненным ударом. Это ставит под сомнение способность Google удерживать ключевые таланты и может негативно повлиять на моральный дух внутри команды DeepMind.

Microsoft, в свою очередь, под руководством Мустафы Сулеймана формирует настоящую «суперкоманду», собирая лучших специалистов из всех ведущих лабораторий (Google, Inflection, OpenAI).

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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