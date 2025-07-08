Meta продолжает переманивать ИИ-разработчиков: в компанию перешел ведущий специалист Apple

Компания Meta нанесла мощный удар по ИИ-амбициям своего конкурента Apple, переманив Руоминга Панга — руководителя ключевой команды Apple Foundation Models, отвечающей за разработку крупных языковых моделей. Это событие происходит на фоне слухов о массовом увольнении других ведущих специалистов по ИИ в Apple. Об этом во вторник, 8 июля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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Детали перехода и роль в Apple

Руоминг Панг присоединился к Apple в 2021 году, перейдя из Alphabet (материнская компания Google). Он возглавлял команду из более 100 человек, которая занималась обучением крупных языковых моделей (LLM) и разработкой функций для новой системы Apple Intelligence.

По данным источников, Meta предложила Пангу компенсационный пакет, оцениваемый в «десятки миллионов долларов в год». В комментарии Bloomberg представители Meta подтвердили его переход, однако отказались раскрывать детали.

Волна увольнений в Apple

Как отмечает издание, увольнение Панга может стать серьезным ударом по потенциалу Apple в сфере ИИ. Ситуация осложняется тем, что это не единичный случай. В конце июня 2025 года свой пост в Apple покинул заместитель Панга Том Гюнтер.

Более того, по данным прессы, компанию могла покинуть вся команда MLX — ключевая группа, отвечающая за разработку одноименного фреймворка машинного обучения, созданного специально для чипов Apple Silicon.

Агрессивная стратегия Meta

Эти кадровые переходы происходят на фоне агрессивной стратегии Meta по усилению своего ИИ-направления. В начале июля компания объявила о создании новой лаборатории Meta Superintelligence Labs (MSL), которая объединит разработку всех ИИ-продуктов.

Подразделение возглавит основатель Scale AI Александр Ванг. В команду также вошли другие известные специалисты, переманенные из OpenAI, Google и Anthropic.

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Почему это важно

Эта новость является подтверждением полномасштабной «войны за таланты» между технологическими гигантами, где Meta действует крайне агрессивно, пытаясь догнать конкурентов. Переманивание не просто отдельных специалистов, а целых команд и их руководителей является стратегическим ударом, который одновременно ослабляет соперника и усиливает собственные позиции.

Для Apple это настоящий кризис. Потеря руководителя направления базовых ИИ-моделей, его заместителя и, возможно, ключевой команды разработчиков фреймворка MLX именно в тот момент, когда компания пытается запустить свою главную ИИ-инициативу за много лет, является разрушительным ударом. Это ставит под сомнение способность Apple своевременно и качественно реализовать все обещанное в Apple Intelligence.

Эта ситуация также выявляет потенциальную слабость корпоративной культуры или системы компенсаций в Apple по сравнению с Meta, которая, судя по всему, готова платить любую цену за лучших специалистов. Хотя Apple имеет мощную экосистему и лояльных пользователей, в гонке искусственного интеллекта главным ресурсом являются именно «мозги». И их потеря может значительно замедлить способность Apple конкурировать с Meta, Google и OpenAI в долгосрочной перспективе.