В первом полугодии 2025 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 56% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил около 68%, сообщает Укравтопром.
Не электро единым: авто с традиционными двигателями лидируют на рынке
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Авторынок в Украине
Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37% продаж новых авто, что почти на 6 процентных пунктов меньше прошлогоднего показателя.
- Заметно увеличилась доля гибридов с 17,3% до 26,5%.
- В то же время доля дизельных автомобилей сократилась с 24,7 до 19,4%.
- Прибавил сегмент электромобилей — с 14,6% до 16,9%.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто — Hyundai Tucson;
- Дизельные — Renault Duster;
- Гибридные — Toyota RAV-4;
- Электро — BYD Song Plus EV;
- Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.
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Источник: Минфин
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