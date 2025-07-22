Не электро единым: авто с традиционными двигателями лидируют на рынке

В первом полугодии 2025 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 56% рынка новых легковых автомобилей. В прошлом году этот показатель составил около 68%, сообщает Укравтопром.

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Авторынок в Украине

Самыми популярными остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37% продаж новых авто, что почти на 6 процентных пунктов меньше прошлогоднего показателя.

Заметно увеличилась доля гибридов с 17,3% до 26,5%.

В то же время доля дизельных автомобилей сократилась с 24,7 до 19,4%.

Прибавил сегмент электромобилей — с 14,6% до 16,9%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли: