Subaru представила электрокроссовер Uncharted (фото)

Subaru готовится вывести на рынок США совершенно новую модельную линейку — электрический кроссовер Uncharted. По сути, это собственная интерпретация электрического Toyota C-HR от Subaru, но в более «внедорожном» стиле, чем нынешний Solterra. Об этом сообщает Carscoops.

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Uncharted построен на платформе Toyota e-TNGA и оснащен литий-ионной батареей на 74,7 кВт-ч во всех версиях. Для американского рынка Subaru подтвердила три модификации: Premium FWD, Sport и GT.

Передний привод и динамические AWD-версии

Базовая модель Premium FWD станет первым переднеприводным автомобилем Subaru за многие годы. Она будет иметь 221 л.с. и, по данным Subaru, сможет проехать более 492 км на одном заряде. Но модель будет доступна в ограниченном количестве.

Вместо этого модели Sport и GT оснащены фирменной симметричной системой полного привода Subaru с режимом X-Mode. Эти полноприводные версии имеют мощность 338 л. и ориентировочный запас хода до 467 км.

Они могут разгоняться до 96 км/ч (60 миль/час) за впечатляющие 5 секунд, что делает их быстрее, чем предыдущий WRX STI и текущий WRX TR, которым нужно 5,6 секунды, чтобы достичь той же отметки.

Subaru обещает хорошую управляемость на гравии, снеге и грязи, поэтому этот автомобиль создан не только для города.

Дизайн кроссовера немного больше подходит для бездорожья, чем у Toyota C-HR, с более крепкими передним и задним бамперами, а также новыми фарами и задними фонарями. Покупатели смогут заказать Uncharted с 18 или 20-дюймовыми колесами и низкопрофильными рейлингами на крыше.

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Зарядка и технологии

Все модели имеют зарядный порт NACS (такой же, что у Tesla)

Быстрая зарядка: 150 кВт постоянным током, 10−80% за 30 минут

Бытовая зарядка: 11 кВт

Подготовка аккумулятора к зарядке (предварительный подогрев)

Салон

Внутри тот же интерьер, что и у Toyota C-HR:

Большой 14-дюймовый дисплей мультимедиа

Цифровая приборная панель

В комплектации Sport есть:

подогрев руля

влагостойкая обшивка

360-градусная камера

GT добавляет:

панорамная крыша

вентиляция передних сидений

умное зеркало заднего вида

аудиосистема Harman Kardon

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Цены

Subaru Uncharted 2026 поступит в продажу в США в начале 2026 года. Официально цены еще не назвали, но ожидается, что базовая версия с передним приводом будет стартовать с $30 000−35 000.

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