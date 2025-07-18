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18 июля 2025, 9:02 Читати українською

Словакия снимает вето с 18-го пакета санкций против россии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что даст указание представителям Словакии в Европейском Союзе поддержать 18-й пакет санкций против россии в пятницу, 18 июля. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, сообщает агентство TASR.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что даст указание представителям Словакии в Европейском Союзе поддержать 18-й пакет санкций против россии в пятницу, 18 июля.
Фото: facebook.com/robertficosk

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По словам Фицо, дальнейшая блокировка санкционного пакета была бы контрпродуктивной, поскольку все возможности переговоров с Европейской комиссией исчерпаны, а сохранение текущей позиции угрожало бы интересам Словакии.

Премьер отметил, что словацкие представители ветировали 18-й санкционный пакет против России шесть раз. По его словам, у Словакии есть письменные обязательства Европейской комиссии (ЕК), подписанные ее главой Урсулой фон дер Ляйен и коллегией комиссаров.

«Подтвержденные гарантии со стороны ЕС касаются цены на газ и его возможного дефицита, транспортных сборов, а также возможности объявить кризисную ситуацию при чрезвычайно высоких ценах и нехватке газа, что привело бы к кризисным решениям вплоть до отмены запрета на импорт российского газа», — пояснил Фицо.

Словакия также обсуждала с ЕК использование фондов ЕС для компенсации высоких цен на природный газ, а также полное участие ЕК в возможном арбитраже с российским Газпромом за невыполнение обязательств по текущему соглашению о поставках газа, действующему до 2034 года.

Однако Фицо снова подчеркнул, что Словакия никогда не поддержит остановку поставок российского газа в ЕС с 2028 года в рамках плана RePowerEU. По его словам, это предложение повредит конкурентоспособности ЕС, и прежде всего Словакии, которая будет голосовать против, хотя и не может ее ветировать.

«Вторая фаза борьбы»

Несмотря на то, что Словакия уже не будет ветировать 18 пакет санкций, по словам Фицо, сразу после пятничного голосования начнется «вторая фаза борьбы в вопросе российского газа». Он пояснил, что Словакия имеет утвержденный план продвижения своих национальных интересов, создана команда, ответственная за достижение предложенных гарантий, а также строгие механизмы контроля.

В случае, если эти шаги окажутся неудачными, Фицо предупредил, что ЕК также работает над 19-м пакетом санкций, требующим согласия Словакии.

Напомним

18-й пакет санкций против россии был представлен Европейской комиссией 10 июня. Его планировалось принять еще несколько недель назад, но Словакия постоянно блокировала этот процесс.

Пакет предполагает понижение ценового порога на российскую нефть. Также предлагается запретить торговлю с компаниями, эксплуатирующими газопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2, а также запретить сотрудничество с банками, причастными к обходу санкций.

По данным Reuters, ЕС согласился снизить цену на российскую нефть до $47 за баррель, что на 15% ниже средней рыночной цены.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Я_ __
Я_ __
18 июля 2025, 9:42
#
«Однак Фіцо знову наголосив, що Словаччина ніколи не підтримає зупинку постачання російського газу до ЄС з 2028 року в рамках плану RePowerEU.»

За такі бажання фіно — його б розстріляли в 43му році минулого сторіччя, за по суті аналогічну торгівлю з гітлером.

Нехай словаччина й надалі торгує з мордором, просто контрумовою має бути відправлення 100к солдатів словаччини в Україну для участі у війни :) Не підходить таке словаччині? Окей, нехай надають 100 млрд євро в місяць Україні (можна в еквіваленті ракет і дронів), інакше вони по суті нічим не краще кацапстану.
+
+15
HappyInterest
HappyInterest
18 июля 2025, 10:44
#
Чим більше живу тим більше дивуюсь який лицемірний світ. я трошки прикрашу комент…
«має бути відправлення 100к солдатів словаччини в Україну для участі у війни» хахаха. розвеселили.
володі узурпувавли владу і від своєї тупості людей перемелюють. фіцо думаю розумніший.
у нас с 14 нафта/газ качалась, поїзда в москву ходили. 22 — газ/нафта все так же качалась… а ви тут про фіцо. він про своїх переживає… кого у нас розстріляли за торгівлю з путлером?
імпотенти одні кругом. силу не показують, блефують, очкошники. Брати б приклад з ізраїлю чи п кореї. треба устроювати кризу. підривати проводи зразу, або устроїти «непланове обслуговування» як лука робив. життя від того кращим не стане… хоча хто його знає, менше б стали «бикувати» і на деякий час всеб устаканилось.

нас влада «народу» (список народу то інше), але зброю народу ми не дамо, а то ж буде чинити спротив. є одне але — солдатів рф цивільні б «винесли» (то мені так хочеться). зараз вови впиваються кров’ю своїх же людей, але народ потихеньку закінчується, ще недовго і всих наших «доп'ють» а далі «народ» буде потяг львів-лондон. а тут буде те ж що і було + газ)

так от… може фіцо ще не спробував людської крові, як розпробує то буде і 100к і 1 м солдат і більше, але то наврядчи
+
0
neverice
neverice
18 июля 2025, 10:30
#
Таки продавили зниження стелі на нафту. ЄС таки серйозно взявся за справу. Причому, додатково додали вторинні санкції на компанії та банки, що співпрацюють з росією. На скільки пам’ятаю — це вперше. І це матиме серйозний ефект — бажаючих співпрацювати з росією трохи поменшає.
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