Словакия снимает вето с 18-го пакета санкций против россии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что даст указание представителям Словакии в Европейском Союзе поддержать 18-й пакет санкций против россии в пятницу, 18 июля. Об этом он заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, сообщает агентство TASR.

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По словам Фицо, дальнейшая блокировка санкционного пакета была бы контрпродуктивной, поскольку все возможности переговоров с Европейской комиссией исчерпаны, а сохранение текущей позиции угрожало бы интересам Словакии.

Премьер отметил, что словацкие представители ветировали 18-й санкционный пакет против России шесть раз. По его словам, у Словакии есть письменные обязательства Европейской комиссии (ЕК), подписанные ее главой Урсулой фон дер Ляйен и коллегией комиссаров.

«Подтвержденные гарантии со стороны ЕС касаются цены на газ и его возможного дефицита, транспортных сборов, а также возможности объявить кризисную ситуацию при чрезвычайно высоких ценах и нехватке газа, что привело бы к кризисным решениям вплоть до отмены запрета на импорт российского газа», — пояснил Фицо.

Словакия также обсуждала с ЕК использование фондов ЕС для компенсации высоких цен на природный газ, а также полное участие ЕК в возможном арбитраже с российским Газпромом за невыполнение обязательств по текущему соглашению о поставках газа, действующему до 2034 года.

Однако Фицо снова подчеркнул, что Словакия никогда не поддержит остановку поставок российского газа в ЕС с 2028 года в рамках плана RePowerEU. По его словам, это предложение повредит конкурентоспособности ЕС, и прежде всего Словакии, которая будет голосовать против, хотя и не может ее ветировать.

«Вторая фаза борьбы»

Несмотря на то, что Словакия уже не будет ветировать 18 пакет санкций, по словам Фицо, сразу после пятничного голосования начнется «вторая фаза борьбы в вопросе российского газа». Он пояснил, что Словакия имеет утвержденный план продвижения своих национальных интересов, создана команда, ответственная за достижение предложенных гарантий, а также строгие механизмы контроля.

В случае, если эти шаги окажутся неудачными, Фицо предупредил, что ЕК также работает над 19-м пакетом санкций, требующим согласия Словакии.

Напомним

18-й пакет санкций против россии был представлен Европейской комиссией 10 июня. Его планировалось принять еще несколько недель назад, но Словакия постоянно блокировала этот процесс.

Пакет предполагает понижение ценового порога на российскую нефть. Также предлагается запретить торговлю с компаниями, эксплуатирующими газопроводы Северный поток-1 и Северный поток-2, а также запретить сотрудничество с банками, причастными к обходу санкций.

По данным Reuters, ЕС согласился снизить цену на российскую нефть до $47 за баррель, что на 15% ниже средней рыночной цены.