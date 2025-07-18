В 2025 году рост ВВП будет не менее 3% — Свириденко

По прогнозам в 2025 году рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) составит не менее 3%. Об этом Юлия Свириденко заявила в Верховной Раде во время своего выступления перед назначением на должность премьер-министра, говорит стенограмма заседания .

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«Нам очень важно провести эффективность реализации всех наших программ поддержки. И об упомянутой программе „єОселя“, она является частью проекта и программ „Зроблено в Україні“, на самом деле, которая имеет один из самых мультипликационных эффектов», — отметила Свириденко.

Она добавила, что наибольшие мультипликационные эффекты имеют программа «5−7-9» и ипотечная программа.

«Суммарно, если мы берем „Зроблено в Україні“, она дает 0,65% к ВВП. Мы планируем, что в этом году и прогнозируем, что рост ВВП будет не менее 3%», — заявила премьер-министр.

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Напомним

«Минфин» писал, что Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз для экономического роста Украины в 2025 году на уровне 2−3% с неопределенными дальнейшими перспективами из-за продолжения войны.

Кабинет Министров утвердил Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы, в которой прогнозирует ускорение роста экономики Украины. Согласно документу, ожидается, что ВВП вырастет на 4,5% в 2026 году, на 5% в 2027 году и на 5,7% в 2028 году.