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18 июля 2025, 8:33 Читати українською

В 2025 году рост ВВП будет не менее 3% — Свириденко

По прогнозам в 2025 году рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) составит не менее 3%. Об этом Юлия Свириденко заявила в Верховной Раде во время своего выступления перед назначением на должность премьер-министра, говорит стенограмма заседания.

По прогнозам в 2025 году рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) составит не менее 3%.
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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«Нам очень важно провести эффективность реализации всех наших программ поддержки. И об упомянутой программе „єОселя“, она является частью проекта и программ „Зроблено в Україні“, на самом деле, которая имеет один из самых мультипликационных эффектов», — отметила Свириденко.

Она добавила, что наибольшие мультипликационные эффекты имеют программа «5−7-9» и ипотечная программа.

«Суммарно, если мы берем „Зроблено в Україні“, она дает 0,65% к ВВП. Мы планируем, что в этом году и прогнозируем, что рост ВВП будет не менее 3%», — заявила премьер-министр.

Читайте также: Рост ВВП Украины замедлился до 0,9% в первом квартале

Напомним

«Минфин» писал, что Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз для экономического роста Украины в 2025 году на уровне 2−3% с неопределенными дальнейшими перспективами из-за продолжения войны.

Кабинет Министров утвердил Бюджетную декларацию на 2026−2028 годы, в которой прогнозирует ускорение роста экономики Украины. Согласно документу, ожидается, что ВВП вырастет на 4,5% в 2026 году, на 5% в 2027 году и на 5,7% в 2028 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+7
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
18 июля 2025, 9:19
#
Їй пінджак теж від шмигаля лишився?
+
+15
VS SV
VS SV
18 июля 2025, 9:42
#
Захищайте УКР виробників в великих мережах, і буде у вас ріст. 60% товарів, імпорт з поляндії і інших смітників. Для чого завозити те що може зробити Україна сама, продукти, текстиль (деякий), будматеріали і тд.
+
+22
Skeptik777
Skeptik777
18 июля 2025, 9:46
#
Польсьський твердий сир без консервантів вдвічі дешевший, ніж вітчизняний. Було б 10−15% різниці, ніхто б не помітив, а так вдвічі… то перебор.
І так багато в чому.
+
+15
eljaaff
eljaaff
18 июля 2025, 10:43
#
Укр на сегодня не может сделать ничего, бизнес или разрушен или задушен прохфЭсионалами из кабинета министров и офиса през — были хоть какие то надежды что сделают упор на собственные силы- но когда тебе льются бабки из-за бугра ну и что что кредитные так отдавать же не им лично, а державе- а там можно слезу пустить по-скулить, что-то скосят… у этих **** экономика на 10 месте в целом сейчас, а роль премьера это просто правильно и максимально прозрачно без **** воровства распределить полученные деньги и всё… это все бутафория уже, а не экономика ****, но сущность трансформировалась в цель самоуничтожение… или по простому говоря «если нет нас- то нет и вас»…
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
18 июля 2025, 10:50
#
Будується військово-кримінальний комунізм…
+
0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
18 июля 2025, 9:56
#
А інфляція буде не менше 15 %…
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