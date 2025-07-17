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17 июля 2025, 11:10 Читати українською

Трамп заявил, что не планирует увольнять Пауэлла из ФРС

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 16 июля, что не планирует увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, но он не исключает такой возможности и возобновил критику главы центрального банка за то, что он не снижает процентные ставки, пишет Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 16 июля, что не планирует увольнять главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, но он не исключает такой возможности и возобновил критику главы центрального банка за то, что он не снижает процентные ставки, пишет Reuters.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОтчет BloombergОтчет Bloomberg, опубликованный в среду, о том, что Трамп, вероятно, вскоре уволит Пауэлла, повлек за собой падение акций и доллара, а также рост доходности казначейских облигаций.
Фото: reuters.com

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Отчет Bloomberg

Отчет Bloomberg, опубликованный в среду, о том, что Трамп, вероятно, вскоре уволит Пауэлла, повлек за собой падение акций и доллара, а также рост доходности казначейских облигаций.

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Трамп, почти ежедневно критиковавший Пауэлла за то, что тот «слишком поздно» снижал процентные ставки, заявил, что это сообщение не соответствует действительности.

Но Трамп подтвердил, что подал эту идею перед законодателями-республиканцами во вторник вечером, что стало очередной главой в эскалации кампании Трампа против находящегося под угрозой независимого центрального банка и его руководителя.

«Я ничего не исключаю, но считаю это очень маловероятным, разве что ему придется уйти из-за мошенничества», — сказал Трамп, имея в виду недавнюю критику Белого дома и законодателя-республиканца о превышении бюджета на реконструкцию исторической штаб-квартиры ФРС в Вашингтоне стоимостью 2,5 миллиарда долларов. Доказательств мошенничества не было, и ФРС отвергла критику по поводу ее действий в этом проекте.

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Пауэлл, которого Трамп выдвинул на должность руководителя ФРС во время его первого срока в конце 2017 года, а затем выдвинул на второй срок президентом-демократом Джо Байденом четыре года спустя, неоднократно заявлял, что намерен добыть свой срок до 15 мая 2026 года.

Недавнее решение Верховного суда закрепило давнее толкование закона, что председателя ФРС нельзя уволить из-за разногласий в политических взглядах, а только «по определенной причине».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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