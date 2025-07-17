єКнига в «Дии»: Украинцы купили книг более чем на 91 млн грн

За первые шесть месяцев действия государственной программы «єКнига» украинцы приобрели литературу более чем на 91,5 миллиона гривен. Услугой воспользовалось уже 133 776 молодых читателей. Об этом говорится в сообщении «Дии».

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Подробности

Программа «єКнига» позволяет гражданам, достигшим совершеннолетия после 1 января 2024 года, получить средства для покупки книг онлайн или в физических книжных магазинах.

Для этого нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в приложении Дия и налоговый номер. Потратить денежные средства нужно в течение трех месяцев после зачисления.

По данным Минцифры, 65% участников программы — девушки, а 62% покупок совершаются онлайн. Еженедельно к инициативе приобщается около трех тысяч новых читателей.

Как воспользоваться

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо в приложении «Дия» открыть Дия.Карту в разделе «єКнига» и получить зачисление на специальный счет.