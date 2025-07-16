«Роуминговый безвиз»: Киевстар предупреждает о возможном уменьшении гигабайтов и минут в тарифах

После присоединения Украины к единой роуминговой зоне ЕС, украинские мобильные операторы могут пересмотреть наполнение своих тарифных планов, уменьшив количество гигабайт и минут в пакетах. Причиной является высокий уровень потребления услуг украинцами, которые длительное время находятся за границей. Об этом рассказал президент компании «Киевстар» Александр Комаров в интервью изданию LIGA.net.

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По словам Александра Комарова, хотя стоимость тарифов, вероятно, не изменится, сокращение объемов услуг является одним из возможных сценариев адаптации рынка к новым условиям.

Он пояснил, что европейская модель «Роуминг, как дома» была разработана для краткосрочных туристических или деловых поездок. Однако в украинских реалиях миллионы граждан годами живут за границей, продолжая пользоваться украинскими SIM-картами по домашним тарифам.

«И это немного искажает картину использования. То есть они пользуются мобильной связью, как дома. А это совсем другие уровни потребления, это очень существенно влияет на экономику соответствующих тарифных планов», — отметил руководитель «Киевстара».

Напомним, ранее Кабинет Министров одобрил решение о присоединении Украины к общей роуминговой зоне с ЕС, которое должно заработать с 1 января 2026 года. До этого времени украинские и европейские операторы договорились не повышать тарифы в роуминге.