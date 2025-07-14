Роуминговый безвиз Украины с ЕС вступит в силу с 1 января 2026 года

Европейская комиссия согласовала предоставление Украине доступа к политике Roam like at Home, что позволит украинцам пользоваться мобильной связью в ЕС без дополнительных затрат. Официальное присоединение ожидается с 1 января 2026 г. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Что известно

«О важном шаге в европейской интеграции Украины. Еврокомиссия согласовала предоставление Украине так называемого роумингового безвиза — присоединения к политике ЕС Roam like at Home», — проинформировал он.

По словам главы правительства, ожидается полноценное присоединение с 1 января 2026 года.

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«В настоящее время правительство одобряет решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о взаимном открытии сектора роуминга. Это часть процедуры финализации обретения роумингового безвиза», — добавил Шмыгаль.