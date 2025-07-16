Советник Трампа Хассетт является главным претендентом на замену главы ФРС Пауэлла — Bloomberg

Экономический советник Белого дома Кевин Хассетт является «ранним фаворитом» на замену Джерому Пауэллу на посту председателя Федеральной резервной системы в следующем году, сообщил Bloomberg.

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Хассетт, один из самых долгослужащих советников президента Дональда Трампа, рассматривается на эту должность вместе с бывшим управляющим ФРС Кевином Уоршем, говорится в сообщении Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с процессом.

Сообщается, что они соревнуются в «конкурсе в стиле «Ученика» за эту роль, который проводит Трамп в Белом доме.

Ранее в отчете Wall Street Journal также называли Хассетта главным претендентом на роль председателя ФРС. Трамп во вторник заявил, что министр финансов Скотт Бессент является сильным кандидатом на эту должность, но что ему нравится Бессент на его нынешнем посту.

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Ожидается, что Трамп ускорит выбор преемника Пауэлла, особенно поскольку он стремится подорвать авторитет главы ФРС, который до сих пор не уступил требованиям президента о снижении процентных ставок.

Трамп лично оскорблял Пауэлла, утверждая, что председатель ФРС опоздает со снижением ставок, что может нанести ущерб экономике. Пауэлл, со своей стороны, настаивает на том, что ФРС не будет снижать ставки, пока не станет ясно инфляционное влияние торговых тарифов Трампа.

Также сообщалось, что Трамп рассматривает перерасход средств в размере $700 миллионов на проект реконструкции ФРС как потенциальный повод для увольнения Пауэлла.