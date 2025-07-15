Министр финансов США Скотт Бессент является наиболее вероятным кандидатом на пост следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС), когда нынешний руководитель Джером Пауэлл уйдет с должности. Такого мнения придерживается большинство профессиональных инвесторов, опрошенных в рамках июльского глобального исследования Bank of America (BofA) Fund Manager Survey, пишет 15 июля Reuters.
Скотт Бессент является фаворитом на должность главы ФРС — опрос BofA
► Подписывайтесь на телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Ожидания инвесторов
Согласно результатам опроса, именно Скотт Бессент получил больше всего упоминаний как потенциальный преемник Пауэлла. Другие возможные кандидаты значительно отстают в рейтинге ожиданий, что свидетельствует о формировании определенного консенсуса среди участников рынка.
Высокая заинтересованность инвесторов в том, кто возглавит американский центробанк, происходит на фоне текущих рисков для денежно-кредитной политики США, связанных с торговыми войнами, фискальным дефицитом и инфляцией.
Скотт Бессент
Скотт Бессент — действующий министр финансов США в администрации Дональда Трампа. До прихода в политику он был успешным менеджером хедж-фондов с многолетним опытом работы на Уолл-стрит, в частности, был главным инвестиционным директором в Soros Fund Management. Он считается специалистом по валютным рынкам и макроэкономике.
Почему его кандидатура является знаковой:
- Бессент известен как сторонник более низких процентных ставок. Он считает, что это поможет снизить стоимость кредитов (на жилье, авто, кредитные карты) для американцев с низкими доходами. Такая позиция является более «голубиной» по сравнению с осторожной риторикой нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла.
- Он является ключевым членом экономической команды Трампа, что может свидетельствовать о желании президента видеть во главе ФРС человека, чьи взгляды на экономику более согласованы с политикой Белого дома. Это, однако, вызывает беспокойство относительно будущей независимости центрального банка.
Комментарии