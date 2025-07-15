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15 июля 2025, 15:56 Читати українською

Скотт Бессент является фаворитом на должность главы ФРС — опрос BofA

Министр финансов США Скотт Бессент является наиболее вероятным кандидатом на пост следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС), когда нынешний руководитель Джером Пауэлл уйдет с должности. Такого мнения придерживается большинство профессиональных инвесторов, опрошенных в рамках июльского глобального исследования Bank of America (BofA) Fund Manager Survey, пишет 15 июля Reuters.

Министр финансов США Скотт Бессент является наиболее вероятным кандидатом на пост следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС), когда нынешний руководитель Джером Пауэлл уйдет с должности.

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Ожидания инвесторов

Согласно результатам опроса, именно Скотт Бессент получил больше всего упоминаний как потенциальный преемник Пауэлла. Другие возможные кандидаты значительно отстают в рейтинге ожиданий, что свидетельствует о формировании определенного консенсуса среди участников рынка.

Высокая заинтересованность инвесторов в том, кто возглавит американский центробанк, происходит на фоне текущих рисков для денежно-кредитной политики США, связанных с торговыми войнами, фискальным дефицитом и инфляцией.

Скотт Бессент

Скотт Бессент — действующий министр финансов США в администрации Дональда Трампа. До прихода в политику он был успешным менеджером хедж-фондов с многолетним опытом работы на Уолл-стрит, в частности, был главным инвестиционным директором в Soros Fund Management. Он считается специалистом по валютным рынкам и макроэкономике.

Почему его кандидатура является знаковой:

  • Бессент известен как сторонник более низких процентных ставок. Он считает, что это поможет снизить стоимость кредитов (на жилье, авто, кредитные карты) для американцев с низкими доходами. Такая позиция является более «голубиной» по сравнению с осторожной риторикой нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла.
  • Он является ключевым членом экономической команды Трампа, что может свидетельствовать о желании президента видеть во главе ФРС человека, чьи взгляды на экономику более согласованы с политикой Белого дома. Это, однако, вызывает беспокойство относительно будущей независимости центрального банка.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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