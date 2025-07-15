Скотт Бессент является фаворитом на должность главы ФРС — опрос BofA

Министр финансов США Скотт Бессент является наиболее вероятным кандидатом на пост следующего главы Федеральной резервной системы (ФРС), когда нынешний руководитель Джером Пауэлл уйдет с должности. Такого мнения придерживается большинство профессиональных инвесторов, опрошенных в рамках июльского глобального исследования Bank of America (BofA) Fund Manager Survey, пишет 15 июля Reuters.

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Ожидания инвесторов

Согласно результатам опроса, именно Скотт Бессент получил больше всего упоминаний как потенциальный преемник Пауэлла. Другие возможные кандидаты значительно отстают в рейтинге ожиданий, что свидетельствует о формировании определенного консенсуса среди участников рынка.

Высокая заинтересованность инвесторов в том, кто возглавит американский центробанк, происходит на фоне текущих рисков для денежно-кредитной политики США, связанных с торговыми войнами, фискальным дефицитом и инфляцией.

Скотт Бессент

Скотт Бессент — действующий министр финансов США в администрации Дональда Трампа. До прихода в политику он был успешным менеджером хедж-фондов с многолетним опытом работы на Уолл-стрит, в частности, был главным инвестиционным директором в Soros Fund Management. Он считается специалистом по валютным рынкам и макроэкономике.

Почему его кандидатура является знаковой: