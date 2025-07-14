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14 июля 2025, 19:14 Читати українською

Магомедова могут уволить с должности главы НКЦБФР из-за жалоб МВФ

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов может в ближайшее время досрочно покинуть свой пост. Причиной являются претензии к работе регулятора со стороны Международного валютного фонда. Об этом в понедельник, 14 июля, пишет «Экономическая правда» со ссылкой на источник в Офисе президента.

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов может в ближайшее время досрочно покинуть свой пост.

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Причины возможной отставки

Главной причиной недовольства МВФ, по данным издания, стало нежелание или неспособность НКЦБФР оперативно реагировать на схемы обхода валютных ограничений Национального банка. Сообщается, что НБУ неоднократно обращался в Комиссию по этому поводу, однако необходимые решения принимались медленно и только под давлением со стороны МВФ.

Второй проблемой источник называет потенциальный конфликт интересов, связанный с личными отношениями Руслана Магомедова с сотрудницей инвестиционного фонда ICU.

Поиск замены и потенциальные кандидаты

Как отмечает издание, замена руководства Комиссии может произойти очень быстро — «за неделю или за несколько дней», — как только будет найдена подходящая кандидатура.

Главным препятствием для быстрых кадровых изменений является нехватка кандидатов. Многие профессионалы фондового рынка отказываются от должности из-за нежелания получать статус политически значимого лица (PEP), который предусматривает значительно более жесткий финансовый контроль.

Опрошенные «Экономической правдой» чиновники и участники рынка назвали двух потенциальных кандидатов на пост главы НКЦБФР: действующего члена комиссии Максима Либанова и заместителя главы НБУ Дмитрия Олейника.

По состоянию на понедельник, 14 июля, на сайте НКЦБФР Руслан Магомедов числится действующим главой Комиссии, но его функции начал выполнять заместитель Ярослав Шляхов.

Так, Шляхов, как и.о. главы НКЦБФР, подписывал документы в Риме о создании новой фондовой биржи в рамках Меморандума с ЕБРР.

Руслан Магомедов возглавил НКЦБФР в феврале 2021 года. До этого он был внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

К теме: В Офисе президента рассматривают замену руководства Комиссии по ценным бумагам — СМИ

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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