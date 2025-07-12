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12 июля 2025, 13:11 Читати українською

В Офисе президента рассматривают замену руководства Комиссии по ценным бумагам — СМИ

В окружении президента Владимира Зеленского рассматривают возможность полной замены руководства Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во главе с Русланом Магомедовым. Причиной называют недостаточный профессионализм некоторых членов регулятора. Об этом пишет издание Delo.ua со ссылкой на информированный источник во власти.

В окружении президента Владимира Зеленского рассматривают возможность полной замены руководства Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) во главе с Русланом Магомедовым.

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Причина

По словам собеседника издания, недовольство качеством работы руководства НКЦБФР в Офисе президента продолжается уже около полугода.

«Основная проблема заключается в непрофессионализме. Отсюда — все остальные проблемы», — аргументирует источник.

Действующий состав руководства Комиссии во главе с Русланом Магомедовым работает с 2021 года. Согласно законодательству, председатель и члены НКЦБФР назначаются и освобождаются от должности указами Президента Украины сроком на шесть лет.

Проблема «короткой скамейки запасных»

Как отмечает источник, кадровые изменения произойдут только после того, как будет найдена полная замена нынешнему составу руководства НКЦБФР. Именно с этим сейчас есть трудности.

«Проблема — в короткой скамейке запасных», — объясняет ситуацию собеседник издания, указывая на дефицит квалифицированных кандидатов.

Временный руководитель

Примечательно, что по состоянию на субботу, 12 июля, на сайте НКЦБФР Руслан Магомедов числится действующим председателем Комиссии, но его функции начал выполнять заместитель Ярослав Шляхов.

Так, Шляхов, как и.о. председателя НКЦБФР, подписывал документы в Риме о создании новой фондовой биржи в рамках Меморандума с ЕБРР.

Также Шляхов председательствовал во время последнего заседания Комиссии.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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