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12 июля 2025, 12:33 Читати українською

В Украине появится новая фондовая биржа

Украина в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) планирует создать новый биржевой холдинг, флагманом которого станет новая фондовая биржа. Соответствующий меморандум был подписан в пятницу на полях Конференции по вопросам восстановления Украины в Риме. Об этом сообщило Министерство финансов.

Украина в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) планирует создать новый биржевой холдинг, флагманом которого станет новая фондовая биржа.
Фото: пресс-служба Министерства финансов

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Структура нового холдинга

Меморандум предусматривает создание единого холдинга, который объединит ключевые институты инфраструктуры рынков капитала. Он будет охватывать всю цепочку операций: от биржевой торговли до клиринга (взаимозачета) и хранения ценных бумаг.

Кроме новой фондовой биржи, оптимизация управления также коснется Национального депозитария и Расчетного центра. Согласно плану, государственная доля в новом холдинге составит не менее 25%. Еще одним акционером должен стать международный стратегический инвестор, которого планируют привлечь через открытый конкурс.

Цель и следующие шаги

Как отмечает Министерство финансов, создание такого холдинга является стратегическим шагом к формированию в Украине полноценного, ликвидного рынка капитала. Сейчас фондовый рынок практически не выполняет свою основную функцию — привлечение широкого капитала в экономику. Ожидается, что новая структура станет важным источником финансирования для восстановления и роста украинской экономики в послевоенный период.

Следующими этапами реализации проекта станут внесение необходимых законодательных изменений, проведение конкурса для привлечения инвестора и реформа управления рыночными институтами.

Меморандум подписали министр финансов Сергей Марченко, первая вице-премьер Юлия Свириденко, глава НБУ Андрей Пышный, и.о. главы НКЦБФР Ярослав Шляхов и президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Фондовые биржи в Украине

В Украине было несколько фондовых бирж, но на сегодняшний день ключевыми игроками, имеющими лицензию на организацию торгов ценными бумагами, являются:

  • АО «Фондовая биржа ПФТС» (PFTS Stock Exchange)
  • АО «Фондовая биржа «Перспектива»

Ранее одной из основных площадок также была АО «Украинская биржа», однако из-за проблем с лицензионными условиями и структурой собственности ее будущее остается неопределенным.

Деятельность этих бирж в настоящее время в основном сводится к обслуживанию рынка государственного долга (ОВГЗ). Рынок акций находится в состоянии стагнации.

Почему фондовый рынок в Украине не работает

На протяжении многих лет фондовый рынок Украины оставался слабым и неразвитым. Это было обусловлено несколькими ключевыми проблемами:

  • Доминирование госдолга: Почти вся торговая активность на украинских биржах была сконцентрирована в операциях с государственными облигациями (ОВГЗ), тогда как торговля акциями компаний была минимальной.
  • Отсутствие эмитентов: Крупные украинские компании предпочитали привлекать капитал через банковские кредиты или выходили на иностранные фондовые биржи (например, в Варшаве или Лондоне), не доверяя отечественному рынку.
  • Низкое доверие инвесторов: История слабого корпоративного управления, незащищенность прав миноритарных акционеров и рыночные манипуляции подрывали доверие как украинских, так и международных инвесторов.
  • Фрагментированная инфраструктура: Существующая инфраструктура считалась устаревшей и неэффективной.

План создания единого холдинга с участием такого авторитетного партнера, как ЕБРР, и привлечение международного стратегического инвестора (например, одной из ведущих мировых бирж) — это попытка решить все эти проблемы одновременно и фактически «перезапустить» рынок с нуля, построив его на принципах прозрачности, надежности и современных технологий.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовый рынок, криптовалюта, Форекс
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Quad
Quad
12 июля 2025, 13:41
#
Цього разу точно ніхто нікого не кине
+
0
parseval
parseval
12 июля 2025, 15:32
#
А в Україні є фондовий ринок? Якісь рухи заради рухів, нуль стратегії.
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