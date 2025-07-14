Биткоин обошел Amazon и стал пятым самым дорогим активом в мире

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Это произошло на фоне роста первой криптовалюты выше $123 000, актив в очередной раз за несколько дней обновил исторический максимум.



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Как видно на графике выше, по показателю капитализации первая криптовалюта обошла такие компании как Meta, Google, Saudi Aramco, Tesla, Berkshire Hathaway и другие. Кроме того, биткоин снова опередил серебро за капитализацией — такая ситуация уже случалась раньше.

Ближайшим «конкурентом» является компания Apple — ее капитализация составляет $3,15 трлн.

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина», стоимость первой криптовалюты по состоянию на 16:00 составляет $121,853.